【なぜ】子供乗せたまま車が暴走…薬局店内に突っ込み窓ガラス破壊　サイドブレーキのかけ忘れか　トルコ

トルコで暴走車が店に突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。車は後部ドアが開いたまま走行し、複数人が止めようと必死に追跡するも、ガラスを突き破って店内に侵入してしまった。店内には客がおり、車にも子供が乗車していたが、けが人はなかった。事故を起こした車はサイドブレーキがかかっていなかったという。

駐車していた車が突然暴走

トルコで撮影されたのは、駐車場に止まっていた車が突然走り出し、薬局に突っ込む瞬間だった。

しかも、動き始めた車は後ろのドアが開いた状態で走っていた。

女性が車の中に手を伸ばしたまま走り、男性が車を止めようと駆け寄っていたが、車は窓ガラスを突き破り、店内へ突っ込んでしまう。

車が店内に…間一髪の回避劇

店の中にいた男性は間一髪、車を避けていた。

別の男性は耳を押さえて、ぼう然と立ち尽くしている様子だ。衝突した車に人々が集まってくる様子もみられた。

男性が運転席のドアを開け救出したのは子供だ。車は子供を乗せたまま衝突していたのだ。一体なぜ、車は突然動き出してしまったのか。

地元メディアによると、車にはサイドブレーキがかかっていなかったという。幸いけが人はいなかったが、警察が事故の原因を調べている。

（「イット！」 11月5日放送より）