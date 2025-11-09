タレントの中川杏奈（38）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。家族での沖縄・恩納村旅行の様子を投稿した。

「沖縄旅行」と題し、「今回は家族で行ったので恩納村にある今年できたばかりの一棟棟貸しのヴィラに泊まってきたよ」と報告。「マンション暮らししか経験がないので、広いリビング テラスにバーベキューセット プライベートプール 3階建てのヴィラと知りわくわくが止まらなかった お家の中に階段があるのがもう感激 ベッドは7つ、寝室は3つあるので喧嘩せず好きな部屋を使えました 今年夏にオープンしたばかりで綺麗なのはもちろん新築のよい香り」とつづった。

さらに「楽しみにしていたテラスでバーベキュー！どんな材料か楽しみにしてたんだけど、色々な部位がありサシが美しい高級なお肉もたくさん 野菜も全て切って用意してくれていて楽しいだけでした これでも足りなそうだったら、スーパーで野菜やスパムなど追加してもいいよね！美味しいお肉とごはんでお腹がいっぱい 美味しすぎて途中の写真を撮りそこねました。。焼肉は弟と途中参加の友人が焼いてくれて、私はただ配られたお肉をひたすら食べる係 こういう時バーベキューやキャンプ好きな人がいると心強い。バーベキューしながらプロジェクターで映画を流したり、私は焼くふりしたりとっても楽しかったな」などと続け、赤のビキニ水着姿でプールサイドで過ごすショットや、紫のタンクトップに水色ショートパンツでバーベキューを楽しむショットなども公開した。

「歩いてすぐのところに、人気のジェラート屋さん、タコライス 車ですぐ近くのところに鍾乳洞や水牛とふれあえたりジャングルグルーズ出来る施設もあり立地も抜群 iPhoneでも満点の星空が撮れたよ」とジェラートや動物との触れ合い、神秘的な星空などの大自然も満喫した。

ファンやフォロワーからも「人類で1番美しい」「美しくて可愛い」「可愛いさと爽やかとセクシーさがいっぱい」「色っぽい」「肉付きもお肌も最高」「どタイプ過ぎる」「頭から脚のつま先まで全部美しい」「スタイル抜群」「ナイスバディ」「星が届きそうな夜空だね」「控えめに言って最高です」などのコメントが寄せられた。