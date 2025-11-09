NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、島根県知事・江藤安宗を演じている俳優佐野史郎（70）が、堺市の大阪刑務所で、「第36回 関西矯正展」にゲスト出演。制作のNHK大阪放送局を通じて、9日、コメントを寄せた。

佐野は8日、「関西矯正展」にゲスト出演し、一日刑務所長を委嘱され、開会宣言や会場視察、ミニトークショーなどを行った。

佐野のコメントは以下の通り

「刑務所を見学したのはもちろん初めてでしたし、こんな機会はほとんどないですから、貴重な経験でした。やはり俳優のさがなのか、刑務所の空気に身体が反応するというか、覚悟を決めないといけないという感じがしましたね。

『ばけばけ』で演じている江藤安宗はトキとヘブンが出会うきっかけを作る、水先案内人のような役ですから、その重みは松江の人間としても感じていました。

ヘブンを松江に呼んだあとはそのまま出てこなくてもおかしくないなと思っていたのですが、この先も意外と出番があります。特に娘のリヨが登場したあとは、島根を教育県にするために外国人を受け入れようとする知事としての一面のほかに、娘のこととなると全然うまくいかない父親としての面も出てきます。

『ばけばけ』はまだまだ続きますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。」

島根県松江市出身の佐野は、故郷の知事役で朝ドラに出演している。