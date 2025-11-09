共演してほしい「芸能一家」ランキング！ 1位は木村拓哉＆Koki,ら「木村一家」、では続く2位は？
実力や人気を兼ね備えた芸能一家が共演するとなれば、見てみたいと思う人は多いはず。家族そろって出演することで、いつもの番組や作品も特別なものに感じられます。
All About ニュース編集部は10月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「芸能一家」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「共演してほしい芸能一家」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、柄本一家です。柄本明さんは1998年に主宰した劇団「東京乾電池」で座長を務め、そこに移籍した角替和枝さんと1981年に結婚しました。長女、長男・佑さん、次男・時生さんと子宝に恵まれ、それぞれ俳優や映画制作の場で活躍しています。
佑さんは映画『一度も撃ってません』（2020年公開）、時生さんは『絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜』（フジテレビ系／2020年）でそれぞれ明さんと親子共演。また、佑さんと時生さんの演劇ユニット「ET×2」が出演し、明さんを演出に迎えて上演された『ゴドーを待ちながら』の稽古場を捉えたドキュメンタリー映画『柄本家のゴドー』が2019年に公開されています。
回答者からは「どんな化学反応が起こるか見てみたい」（40代女性／千葉県）、「一緒に出ても親子だからと言う目で見ない気がするし、嫌みがない」（50代女性／栃木県）、「演技力はもちろん高いから共演を見てみたいのはあるが、何気ない会話すらも面白そうだと思ったから」（20代女性／福島県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、木村一家です。2000年に人気アイドルグループ「SMAP」の木村拓哉さんと、歌手の工藤静香さんが電撃結婚。2001年に長女でフルート奏者のCocomiさん、2003年にモデルで俳優の次女・Koki,さんが誕生しています。
過去に工藤さんとCocomiさんは、『NHK紅白歌合戦』などの音楽番組で共演していますが、木村さんとはまだ誰も共演していません。今後の夫婦・親子共演が期待されています。
回答コメントでは「全員が大物すぎて実現不可だと思うから」（20代女性／愛知県）、「同じ画面にいるのを見たことがないので」（30代女性／大阪府）、「共演したらどんな会話が聞けるのか楽しみだから」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
