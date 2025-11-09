奈良県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「生駒郡平群町」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、奈良県居住の20歳以上の男女9495人を対象に「街の幸福度」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜奈良県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答（または5年累積）をもとに集計しています。
本記事では、奈良県民が選ぶ「街の幸福度（自治体）」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは、幸福を感じる理由として「12月に子供が産まれ、子育てが大変だが毎日ご飯もあってお風呂にも入れて布団で寝れることに幸せを感じています」「毎日ゆったり過ごす時間を持てていること。周りや環境に恵まれていること」といった声が寄せられ、日常の中にある小さな幸せを感じられる暮らしぶりがうかがえます。
幸福を感じる理由として「仕事も安定しており一戸建てを購入できて、夫への不満もなく大変安定した生活だと感じる」「大切に思える家族が居て、好きな仕事ができて、満足する家に住むことができている」といった居住者の声からも、香芝市での生活が高い満足度につながっていることが分かります。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
浦岡 ミコ
All About ニュースの編集者。学生時代にライフスタイル系メディアでライターを経験した後、2020年にオールアバウトへ入社。2021年よりAll About ニュースのメンバーとしてプロジェクトに参画、現在はカルチャー・国際情勢・海外事情などを中心に、複数の連載企画を担当しています。東京出身、お酒と街巡りが好きなまったりアラサー。
(文:浦岡 ミコ)
2位：生駒郡平群町／評点69.1／偏差値60.2生駒郡平群町は、美しい山々に囲まれた、自然と歴史が調和する穏やかな地域です。大阪圏へのアクセスにも優れ、スーパーや飲食店、医療施設など、暮らしに必要なインフラが整っています。また、小児医療費の無償化や学童・病児保育といった子育て支援も充実しており、安心して子育てができる環境が整っています。
1位：香芝市／評点69.7／偏差値61.8香芝市は奈良県の北西部に位置し、大阪方面へのアクセスが良好で、通勤や通学に便利な立地が魅力です。二上山やどんづる峯など自然も身近に感じられ、都市の利便性と豊かな自然が調和した暮らしやすい街です。住環境の評価も高く、「住みたい街」や「住みここち」ランキングでも上位にランクインしています。
