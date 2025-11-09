EXILEのTAKAHIRO（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。GLAYのTAKURO（54）との花火ショットを披露した。

「去年の写真ですが、いつもふとしたときに連絡してくださり、一つ一つの言葉に大きな愛情が込められていて…」と書き出すと、自身とTAKUROが花火を手に笑顔を見せるショットをアップ。「それが驚くほど絶妙なタイミングで…珍しく心が疲弊してるときだったりして。幾度となく助けられ、前向きに歩んでいける勇気をくれる大好きなTAKUROさん」とつづった。

「本当にいつも気にかけていただきありがとうございます。いつか自分もTAKUROさんのような大きな器の人間になれたらいいな。まだまだ遠い道のり、未熟ながら一歩ずつ一所懸命生きていくのみ。大好きです」とつづった。

ハッシュタグでは「GLAYって凄い」「EXILE頑張ります」「またいつかSCREAMお願いします」「僕の花火の形」「鳩サブレーみたい」と添えた。

TAKAHIROの投稿に、フォロワーからは「素敵なご関係ですねっ」「素敵な憧れの人ですね」「すっごく素敵な笑顔です」といった反響が寄せられている。