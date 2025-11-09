橋本愛、“妊婦姿”に反響「ご無事な出産を」「元気に生まれてきて〜」
俳優の橋本愛が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“妊婦姿”が公開された橋本愛
公式SNSは、中川翼が演じるみの吉が撮影したオフショットを定期的に投稿しており、今回も「【みの吉カメラ】」として紹介。「おていさん、幸せそうな表情です photo by みの吉」とつづり、劇中で蔦重（横浜流星）との子を授かったてい役・橋本愛のオフショットを公開。ふっくらとしたお腹で幸せいっぱいの表情を浮かべる一枚を添えた。
ファンからは「おていさん、ご無事な出産を」「おていさんと蔦重さんで子守歌うたって聴かせて」「おていさん可愛い〜 みの吉さんナイスです」「元気なお子さんの誕生を待ってます」「無事にお子さんが産まれてくる事を心から祈っています」「お願い、元気に生まれてきて〜」などの声が寄せられている。
