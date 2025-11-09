アフターケアが完璧！父を怒らせ落ち込む4歳児にかけた親父の100点満点な言葉＜パパと親父のウチご飯＞

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

11月8日（土）に放送された第6話では、千石が駄々をこねる4歳の娘・愛梨（棚橋乃望）を怒った。しかしその後、偶然千石が家に帰れないトラブルが発生し、愛梨は自分が悪い子だから親父が帰ってこないのだと、ひどく落ち込んでしまう。

すると戻ってきた千石は、愛梨にある言葉をかけ…。

【映像】愛梨への愛情をまっすぐ伝える千石

◆「どんなに悪いことをしても、絶対に嫌いにならない」

第6話では、ハワイにいる母になかなか会えない愛梨が不満を爆発させ、朝食を食べないと駄々をこねた。これに千石はついカッとなり、愛梨を怒ってしまう。

その後、千石は久しぶりにバイクで山まで遠出することに。しかし気がつくと山で夕方まで寝ていた千石は、スマートフォンの電池が切れ、さらにバイクもガス欠を起こしてしまい、すぐに帰れなくなってしまった。

一方、愛梨は千石がなかなか帰ってこず、自分のワガママが原因なのではないかと思い悩んでいた。

そして翌朝、家に戻ってきた千石に気づいた愛梨は「親父！」と飛びつく。千石が「昨日はいなくなってごめんな」と謝ると、愛梨は「愛梨のせいでしょ？愛梨が悪い子だから」と返した。

すると千石は、愛梨の目をまっすぐ見て「それだけは違う」と言い切る。そして「愛梨が悪いことしたらそりゃ怒るよ」と前置きしつつ、「でもな愛梨がどんなに悪いことをしても、絶対に嫌いにならないし、絶対にお前のそばからいなくならないから」と優しく語りかけた。

「絶対？」という愛梨に千石が「ああ。俺はお前の親父だからな」と力強く返すと、愛梨は笑顔を取り戻すのだった。