

伊予鉄道は、新型鉄道車両7000系を新たに6両（2編成）追加導入し、合計12両（4編成）体制となります。7000系は、人に優しいバリアフリー設計と、環境に配慮した高い省エネ性能が特徴の新型車両です。今回の追加導入車両は、2025年12月3日(水)より郊外線全線（高浜線・横河原線・郡中線）で順次運行を開始します。伊予鉄では2027年までに合計18両を導入し、地域の公共交通サービスの質向上とCO2フリーの持続可能な鉄道の実現を目指します。

人に優しく、環境に配慮した次世代車両「7000系」

新型車両（7000系）と旧車両（700系の比較

今回追加導入される7000系は、乗客の快適性向上と環境負荷の低減を両立した次世代の車両です。以下のような特徴があります。

愛媛らしさを表現した流線形のフォルム

車両デザインは、乗ってみたくなる未来型流線形のフォルムが特徴的。オレンジ色のカラーリングにより、愛媛らしさが表現されています。

バリアフリー設計と高い快適性

7000系は、すべての人に優しい移動を実現するためのバリアフリー設計となっています。車椅子スペースの設置に加え、LCD（液晶ディスプレイ）車内次駅案内表示器を備えた、バリアフリー基準適合車両です。

脱炭素化に向けた高い省エネ性能

環境に配慮し、脱炭素化に貢献するため、最新の技術が導入されています。

車両性能の向上により、従来車両700系と比較して使用電力を約50%削減。軽量ステンレス製車体となり、電力消費を削減できるVVVF制御や回生ブレーキなどにより環境性能が向上しました。また、非化石証書により環境価値を付加することで、実質的に再生可能エネルギー100%でCO2排出量ゼロとみなされる電気を使用します。

このほか、外国人観光客に対応するため、英語表記・英語車内アナウンスを実施。全扉上部にデジタルサイネージを設置し、中吊り広告のない広々とした車内空間を実現しています。

新型車両7000系 追加導入概要

郊外線全線（高浜線・横河原線・郡中線）路線図

運行開始日：2025年12月3日(水)

導入車両：7000系 6両（2編成）

導入路線：郊外線全線（高浜線・横河原線・郡中線）

車両製造：近畿車輛株式会社

総投資額：約40億円（2025年からの3年合計）

伊予鉄グループは、この新型車両7000系を2027年までに合計18両（6編成）導入する計画で、地域の活性化に貢献していくとのこと。旧型700系は今後、順次廃車される予定です。地域の公共交通サービスの質の向上と、環境に優しい持続可能な鉄道の実現に向けた、大きな一歩となりそうです。

（画像：伊予鉄道）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）