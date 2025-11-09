ボルシアMGが今季ブンデス初の2連勝! ベンチスタートの町野修斗は後半途中に出場
[11.8 ブンデスリーガ第10節 ボルシアMG 3-1 ケルン]
ブンデスリーガ第10節が8日に行われ、FW町野修斗が所属する16位ボルシアMGはホームで7位ケルンに3-1で勝利した。2連勝で暫定12位に浮上。ベンチスタートの町野は後半31分に途中出場した。
ボルシアMGは前半アディショナルタイム2分にPKのチャンスを迎えたが、キッカーのFWハリス・タバコビッチが失敗。しかし、直後の左CKの流れからMFフィリップ・サンダーが左足で蹴り込み、前半アディショナルタイム3分に先制した。
後半15分にはVARを経て、相手のハンドで再びPKを獲得。後半16分にキッカーを務めたDFケビン・ディクスが右足で決め、リードを2点に広げた。
さらに後半19分、カウンターからFWフランク・オノラのラストパスをFWハリス・タバコビッチが左足で流し込み、ダメ押し弾を挙げる。後半アディショナルタイム2分にPKで1点を返されたが、そのまま3-1で逃げ切り、今季リーグ戦初の2連勝。公式戦では3連勝となった。
