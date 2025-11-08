フラグスタフがライブイベントを開催　「Age Factory」など3組のバンドが出演

yutoriが展開する「フラグスタフ（F-LAGSTUF-F）」が、ショートムービー「The man in the middle」の完成を記念したスペシャルライブイベントを12月14日に渋谷 Spotify O-EASTで開催する。チケット料金はドリンク代別で6000円。

同イベントには、ブランドと親交が深い3組のバンド「Age Factory」「JUBEE」「PALEDUSK」が出演。キーヴィジュアルの写真はフォトグラファーの阿部祐介が撮影し、デザインはコラージュアーティスト・グラフィックデザイナー・アートディレクターの河村康輔が手掛けた。イベント当日には、ブランドと各バンドとのコラボTシャツの販売も予定している。

◾️F-LAGSTUF-F presents ‘The man in the middle’

日時：2025年12月14日（日） 開場 17:00／開演 18:00

会場：渋谷 Spotify O-EAST

料金：スタンディング 6000円（ドリンク代別） ※小学生以上有料／整理番号順入場

