番組に出演していた女優・今森茉耶（１９）が飲酒行為で降板したテレビ朝日系のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」が９日、放送された。

冒頭の主題歌放送時のキャスト紹介にも今森の名前はなかった。変身した後の戦隊戦士としての姿は放送され、スーツに入り演じている別の俳優の名前もクレジットで表示された。

同局サイトでは８日に「制作している東映から出演者の今森茉耶さんに２０歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けた」という。これを受け「事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました」と経緯を説明していた。

降板が決まった今森は同日、自身のインスタグラムを更新。真っ白な画像を投稿し「このたびは、私の軽率な行動により、多くの方々にご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。未成年でありながら飲酒をしてしまったことは、社会人として、また一人の人間として非常に恥ずべき行為であり、どのような理由であっても許されるものではありません。自分の行動の重大さを痛感し、深く反省しております」と謝罪。今森の所属事務所も同日に公式サイトを更新し「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、２０歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と発表。サイト内の今森のプロフィルページも既に削除され、ＳＮＳも非公開アカウントに変更されていた。

今森は「ミスマガジン２０２３」でグランプリに輝き、森香澄、なえなのらが所属する芸能事務所「ｓｅｊｕ」に所属した。２４年の映画「こころのふた〜雪ふるまちで〜」で映画デビュー。「ゴジュウジャー」にはレギュラーの一河角乃役で出演していた。