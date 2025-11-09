宝塚歌劇団の元トップスターで女優の大地真央が９日までに、自身のインスタグラムを更新。「こんばんは はじめまして！ ボクｔａｔｉｎといいます うまれて２かげつと１１にちです くろきひとみというひとのおうちでうまれました きょうからここのおうちのこです」と記し、宝塚時代に月組でトップコンビだった女優・黒木瞳の家で生まれた猫が新しい「家族」になったことを報告した。

「スフレおにいちゃんとブリュレおにいちゃんとシュシュテおねえちゃんにはまだあってません きょうはパパとママとびょういんにもいって なにがなんだかわからないのではやくねることにします はやく３ニャンにあいたいな」とつづった。

ハッシュタグとつけて「ｔａｔｉｎ タタン サイベリアン サイベリアンフォレストキャット 猫のいる暮らし 愛猫 可愛い 癒される 家族が増えました」と付け加えた。

この投稿には、「めちゃくちゃ可愛い」「可愛すぎます」「黒木さんに似てかわいい」「か、か、可愛い！！！またひとり、こんな素敵な子がご家族になられるんですね」「黒木さんちから来たんですね ほんとに愛らしい」「なんて美しい猫ちゃんでしょう」「大地さんにどことなく似ているような」などのコメントが寄せられた。