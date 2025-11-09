何かと話題の小野田紀美経済安保相（42）をめぐる学歴揶揄が大炎上している。小野田大臣の最終学歴は「拓殖大政経学部政治学科卒」だ。

“政界お騒がせ学年”の小野田紀美大臣は活躍できる？ 参院議員1年生時には「二重国籍騒動」勃発の過去

日本学術会議を特殊法人化する新法成立以降、初めて開かれた先月27日の学術会議総会で小野田大臣が挨拶を行ったと報じられた。映画評論家の町山智浩氏が関連記事を引用し、X（旧ツイッター）に〈偏差値35で学術会議担当？〉と投稿。これに対し、〈ほんとうに下品〉〈田中角栄は中卒です。偏差値の低い人間は政治に携わるなと言うことですか？〉などと反論が殺到しているのだ。

政治家の学歴を巡っては、静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）が「東洋大学卒業」として詐称疑惑が浮上した際も、ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が東洋大を「Fラン」と揶揄して炎上していた。

確かに、政治家の経歴を見るにあたり「学歴」や「職歴」は分かりやすい指標だ。もっとも小野田大臣の母校・拓殖大は、政治家にとってマイナーな大学ではない。現職では自民党の鈴木宗男参院議員（77）や、国民民主党の福田玄衆院議員（43）、立憲民主党の升田世喜男衆院議員（68=中退）が出身者だ。

「初代校長は桂太郎、12代総長には中曽根康弘元総理大臣が名を連ねる。国際学部や海外事情研究所などには政治番組に出演する著名な研究者が在籍し、政治を学ぶ環境は整っている大学と言えます」と話すのは、大学ジャーナリストの石渡嶺司氏だ。その上で、町山投稿が批判されたのは偏差値への偏見が大きいからと分析する。

「偏差値自体、時代によって『10』程度は変動しますし、小野田さんの時代と今は違う。特に今の若い世代は超難関大以外では年内入試（推薦）で半数以上入学してしまうので、偏差値という概念自体がそれほど意味をなさない。その点でも『35』だった時代の数字を持ち出し、揶揄したことが炎上につながったのでしょう。そもそも、知名度のない地方大学出身者や高卒でも、国民から支持される政治家はたくさんいますからね」（石渡嶺司氏）

時代は違えど、田中角栄元首相は功罪相半ばするものの、歴史を築いた。高学歴でもダメな政治家は山ほどいる。