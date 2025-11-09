“退職金2000万円上乗せ”で早期退職した56歳の後悔。「とにかくヒマで」2年で浪費した額は…――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年7月28日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
同じような意見ばかりを耳にしていると、つい「そうかもしれない」と自分にとってラクな方向へと舵取りをしてしまうことはないだろうか。今回は、まさにそんな体験をして後悔する佐藤徹さん（仮名・当時56歳）に話を聞いた。
◆ぼんやりと働く管理職の男性
数年前までは中小企業で管理職として働いていた佐藤さん。当時、勤めている会社が早期退職者を募っていることは知っていたが、とくに打診はされていなかった。それでも心の中にはボンヤリと、「早く退職して悠々自適な生活をしたい」という気持ちもあったとか。
「そんなとき、別の会社で働いていた同年代の友人たちと飲み会をする機会があり、早期退職を勧められていることを知りました。飲み会に参加したのは、5人。なんと、そのうち3人が早期退職を勧められていて、僕ともうひとりは聞き役のような状態になりました」
そして3人の愚痴を聞いているうち、自分も同じような状況で怒りや悔しさを覚えたときの出来事が自然と頭の中に思い出され、重なっていく。そして、自分の中に閉じ込めていた不満や怒りが沸々と込み上げてきたとか。
◆飲み会の勢いで早期退職に応募
「とくに、僕と同じ立場だった同年代のヤツが帰ったあとは、それぞれが働いている会社に対する不満と愚痴の言い合いでした。そして盛り上がり、次の飲み会についても約束してしまったのです。飲み会が増えるに伴い、不満や愚痴は激しくなっていきました」
上司には「部下の管理ができていない。もっときちんと教育するように」と責められるし、部下からは「これってパワハラですよね？」と遠回しに迫られる日々。勤務時間内に終わらなかった部下の仕事はタイムカードの退勤を押してから、佐藤さんがこなしていた。
「残業をしていると上司から怒られますし、だからといって部下に残業を振り分けようとするとパワハラのような言い方をされる。胃が痛い毎日を送っていたので、同年代の3人には大きく同意できる部分がありました」
そしてだんだん「退職まで早くて約4年。再雇用で働いたらあと9年近くもある。早期退職すれば、退職金代わりに2000万円ちかくもらえるし、投資で稼いだ資産もある」などと考えるようになり、ついには独り身ということも手伝って早期退職を決意してしまう。
◆退職して2年で800万円を浪費
「早期退職を勧められていた同年代と同じぐらいのタイミングで会社を辞め、直後はまさに悠々自適な生活を送っていました。友人たちとの飲み会は継続していて、会社の仕事や職場への不満・愚痴など、いくらでもあったのです。でもそのうち、同じ愚痴の繰り返しになっていきました」
そうなると今度は「もっと楽しいところで飲もう」ということになり、いままで通っていた安い居酒屋ではなく、値段が安めのガールズバーやキャバクラで飲むようになる。その場は楽しいのだが、支払い時や翌日になると現実に引き戻されるということを繰り返すようになる。
「昼間は投資関連の情報を探すぐらいしかなく、とにかくヒマ。夜もこのままヒマが続くのかと思うと、つい誘いに乗って飲み歩いてしまうのです。そんな暮らしをしていると、驚くようにお金が消えていきました」
投資の損失も合わせると退職して2年目は年間で500万円も使っていることが判明。退職して2年ですでに800万円ちかくを溶かしていたのだ。現実を突きつけられた佐藤さんは真剣に再就職先を探しはじめるが、希望に沿うようなところはない。
