脳腫瘍と闘病のLUNA SEA真矢、サプライズ登場 現状説明・Xmas予告【言葉全文】
ロックバンド・LUNA SEA主催のロックフェス『LUNATIC FEST.2025』が8日から始まり、初日の最後にドラム・真矢がサプライズ登場を果たした。
【画像】真矢が開催発表…『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』
『LUNATIC FEST.2025』は、8日・9日の2日間にわたり、千葉・幕張メッセ展示ホール9〜11で開催。MOTHER STAGEとSTYLE STAGEという2つのステージに、ジャンルや世代を超えた豪華アーティストが集結する。
真矢は脳腫瘍を公表して、闘病中。この日、サプライズで登場すると、12月23日に有明アリーナで『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の開催を発表した。以下、真矢MCより。
■LUNA SEA・真矢の言葉
みんな、今日は本当にありがとう。
こうしてステージに立っていられるのも、みなさんの祈りやたくさんの愛のおかげです。
もともとは3ヶ月でやっと杖をついて歩けると言われていたけど、こうして1ヶ月でステージに立つことが出来ました。
でもまだまだ治療とリハビリが必要な状況です。
バンドとして色々な判断をしなければいけない中で、僕はメンバーに“LUNA SEAには絶対に止まってほしくない”とわがままを言いました。
12月23日 LUNA SEAは有明アリーナでライヴをやります。
その時にはまだ、1曲も叩けないかもしれない、1小節だけかもしれない。
でも少しでもドラムが叩きたいという夢を、みんなと共有できたら本当に嬉しいです！
LUNA SEAは決して止まらない！
12月23日、有明で会いましょう！
みんな最高だぜ！愛してるよ！
