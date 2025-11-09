「ラブブって何？」「乳酸菌飲料？」ラブブ知らないニッチェ近藤に佐藤栞里びっくり

タレントの佐藤栞里（35歳）が、11月8日に放送された情報番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。「ラブブって何？」と言っていた番組共演者に「ビックリした」と語った。



この日の番組冒頭、今年の「T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語が発表されたという話題になり、MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾から「栞里ちゃん的にはどうですか？」と聞かれた佐藤は「さっきちょっと言っててビックリしたのが、“ラブブ”って私も持ってはいないんだけど、近ちゃん（ニッチェ近藤）が『ラブブって何？』って」、ニッチェ・江上敬子も「（近藤が）『乳酸菌飲料？』って」と話し、スタジオは大爆笑。



近藤は「みんな知ってるの？ みんな知ってる？」と困惑するも、江上は「さすがにラブブ知らないのはヤバい」とコメント。江上はさらに「（トレンドを扱う）ブランチ出ちゃダメでしょ。ラブブ知らない人はヤバいよね」と話し、藤森も「引退ですね。あなたもう二度とトレンド部来ないでください。なにがトレンドなんですか（笑）」と笑いながらツッコんだ。