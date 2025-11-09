顔汗は“暑さ”のせいだけじゃない。おでこ・鼻・頬…部位でわかる「体のSOSサイン」
こんにちは。36年の現場経験から、老け顔脱出のヒントを探し続ける美容YouTuber SHOKOです。
「顔からだけ汗が止まらない」
「せっかくメイクしてもすぐ崩れる」
そんなお悩みを、私はメイクの現場でたくさん耳にしてきました。
汗でファンデがヨレて毛穴が浮くと、一気に老け見え……。大事なシーンで「どうにかして！」と駆け込まれる方も多いんです。
◆顔汗が止まらない人の望診的背景
東洋医学における「四診」の一つで、視覚で患者を観察して心身の状態を診断する「望診」で見ると、顔汗は体のバランスの乱れを示すサインだといわれています。
・額の汗→胃腸の疲れ（冷たい飲み物や食べすぎが原因）
・鼻の周りの汗→肺や呼吸の弱り（呼吸が浅い、ストレス過多）
・頬やこめかみの汗→自律神経の乱れ（更年期、寝不足、心の疲れ）
つまり、顔汗はただの“暑さ”ではなく、体からのSOSなんです。
◆その場でできるレスキューケア
根本改善には、食事・呼吸・睡眠を整えることが大切。でも「メイク前に今すぐどうにかしたい！」というのが本音ですよね。
そこで望診的にできるワンポイントケアを紹介します。
・胃腸の疲れ→朝は白湯を飲んで内臓を温める
・肺や呼吸の弱り→深呼吸をして体を落ち着ける
・自律神経の乱れ→フェイスマッサージで血流を整える
ここにひと工夫加えて、肌の温度を下げてからメイクすると、顔に汗をかきにくくなりメイクの持ちが格段に変わります。
◆お宝コスメは……ナンバーズイン4番ひんやりクーリングシートマスク
●ナンバーズイン4番ひんやりクーリングシートマスク（4枚入り \1090）
・肌にのせた瞬間「ひやっ！」とする冷感で、ほてりと汗を一気にクールダウン
・赤みを鎮めて毛穴をキュッと引き締め、ファンデーションのノリを格段にアップ
・忙しい朝でも“のせるだけ”で完了する時短レスキュー
冷蔵庫で冷やしておけば効果倍増。「顔汗が止まらない……」という不安を、たった数分でリセットできます。
◆今日の“老け顔改善”まとめ
・顔汗は望診的に「体のSOSサイン」
・白湯・深呼吸・フェイスマッサージで内側から整える
・肌温度を下げてからメイクすると、崩れにくくなる
・お宝コスメは、ナンバーズイン4番ひんやりクーリングシートマスク
・内側ケア＋外側ケアのWアプローチで、顔汗による老け見えをストップ！
＜文／SHOKO＞
【SHOKO】
ヘアメイクアップアーティストとして1994年より雑誌のビューティー企画や広告・CM・舞台・TVで活躍。50歳から始めたYouTubeチャンネル「SHOKO美チャンネル」では、スキンケア・メイクアップ・エイジングケアなどについて発信。 著書に『1秒で惹きつける人になる 読むだけで「最高の自分！」大人の美容BOOK』（KADOKAWA）
