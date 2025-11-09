「教科書に載せて」と絶賛！3回育休を経てたどり着いたビジネスリーダーの「育児と仕事の真理」に10,000人が感銘【ママリ】

3回育休を取得したビジネスリーダー、気づきに1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、経営者・青野慶久/aono(@aono)さんが投稿したあるエピソードです。子育てに手がかかる時期、育児のために取得できる「育児休業」。夫婦のどちらかだけでなく、お互いに取得できると子育ての負担軽減が期待でき、家事や育児のスキルアップの機会にもなりますよね。





投稿者の青野慶久/aonoさん。3人のわが子それぞれが生まれたときに育休を取得したといいます。育休を通じて感じた事とは？

我が家は子供3人。妻も私も3回育休を取りました。私は最初は逃げ腰でしたが、やってみて気付いたのは「妻ひとりに任せられるような質と量の仕事ではない」ということ。これからも家事育児に励んでまいります。

妻だけでなく夫も主体的に子育てをしてその大変さが分かると、妻への声かけや行動にも変化があるかもしれません。そのために育休はとても大切な役割を果たしているのでしょう。



この投稿には「ロールモデルでいてください」「さすが」などのリプライが寄せられました。家庭と仕事の両立は、いつの時代にも課題があります。夫婦それぞれの努力を認めつつ、家事や育児の負担が偏らないようにコミュニケーションがとれる関係性作りが大切ですね。「自分だけが大変」と考えず、お互いの状況を正しく理解して、家族みんなが安らげる家庭を気づきたいものですね。

「普通のキャベツドッグに見えるけど…」6児ママが語る特別の理由に7万いいね

ご紹介するのは、ともちゃ(@tomocha_kabu)さんが投稿したある写真です。子どもが成長していく中で、料理に興味を持つ子もいるでしょう。わが子が作ってくれる料理に「こんなこともできるようになったのね」と、感動した方もいるのではないでしょうか。



ある日、ともちゃさんの息子さんが朝ご飯を作ってくれたそう。その出来栄えはすばらしいものでした。

©tomocha_kabu

©tomocha_kabu

これ普通のキャベツドッグに見えると思うけど、次男(9才)が家族のために早起きして作った世界で一番優しいキャベツドッグなんです。

本当はウインナー入れて「ホットドッグ」を作る予定だったみたいで…昨夜焼肉でわたし全部使っちゃって…悪いことしちゃった。それでも今ある食材で作るってすごいよね。カレー風味のキャベツドック、家族みんなに好評だった。感謝

ウインナーがなくても、キャベツをしっかり味付けして作ったキャベツドッグは愛情たっぷりで、とてもおいしそう。家族においしく食べてもらいたいという気持ちが伝わってきます。



この投稿には「工夫も素晴らしい」「一番心温まる朝ご飯」「ウィンナーの代わりに、優しさが詰まってる」などのリプライが寄せられていました。普段からお母さんのお手伝いをよくする息子さんは、料理している様子もしっかり見ていたのでしょうね。



家族のために早起きして朝食を作る息子さんと、その料理を「世界で一番優しい」というお母さん。双方の愛があふれるエピソードでした。

弱視の子が初めてメガネをかけたら…見えたものに2万いいね

ご紹介するのはちょりす(@chorisu625)さんが投稿したあるエピソード。子どもの発達に関する健康診断では、身的、知的の両面から検査をします。何かに引っかかったらどうしよう、という不安を持つ人もいるでしょう。しかし、きちんと検査を受け、正しい診断をもらうことで、わが子の可能性が広がるということを忘れてはいけません。

ママ友の下の子が就学時検診で弱視がわかったから眼鏡をかけるんだけど嫌がるから会ったら褒めてくれないか？と



今までの検診でひっかからなくてその落ち着きのなさから発達を疑ったりしてたんだけど全部見えにくい事とか過集中で疲れちゃってたみたいでさ…



思い返せば「見えてない」があったんだ↓

よくやるのが『両手で私の頬を挟んで鼻が当たる位の距離で顔を見てくる』だったんだよね……最初は気にしてなかったけど今思い返せば見える距離で私を認識してから遊んでくれてた……



一番胸に来たのはママが教えてくれた

「この子さ、眼鏡かけて空を見上げて『ほんとにお空に雲あるー！』って」↓

それ聞いた時堪えられなくてドバーッと泣いちゃってママ友も泣いちゃって周りから心配されちゃった💦



早く気がつけてよかったね眼鏡で矯正できたら少し落ち着くねって話をしたんだ



「眼鏡似合う！ちょりちゃんとお揃いになったね！もっと仲良しだね！」ってその子を抱きしめた時の笑顔忘れないよ🥹

弱視と診断をされたママ友の子ども。眼鏡をかけたことにより、その子どもの可能性が広がり、生きやすくなったことが伝わりますよね。何かの診断を受けることは、欠点がわかるだけではありません。わが子が、より楽しく生きる環境を作ることにつながります。



この投稿に「早くにわかって本当によかった」「大丈夫！」などのリプライが寄せられました。子どもの可能性を伸ばすために、きちんと検査を受けることが大切ですね。

