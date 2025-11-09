中島啓太は5打差8位で最終日へ 米ツアー年間王者のフリートウッドら2位 マキロイ12位
＜アブダビ選手権 3日目◇8日◇ヤスリンクス（アラブ首長国連邦）◇7425ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーのプレーオフシリーズ（全2試合）の初戦は第3ラウンドが終了した。今大会は年間ポイントランキング上位70人などが出場できるエリートフィールドで、日本からは唯一、中島啓太が出場している。
6位で迎えた中島は、6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。首位と5打差のトータル15アンダー・8位タイで最終日に進んだ。現在のポイントランクは12位で、ランク50位までが出場できる次週の最終戦「DPワールド ツアー選手権」は確定。有資格者を除く上位10人に与えられる来季の米国男子ツアーの出場権争いでは、現在9番手につけている。トータル20アンダー・単独首位には、アーロン・ライ（イングランド）。1打差2位に米ツアーで今年の年間王者に輝いたトミー・フリートウッド（イングランド）、ニコライ・ホイガード（デンマーク）が続いている。ローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル14アンダー・12位タイ、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）はトータル10アンダー・36位タイにいる。
