aespa、サプライズ発表 来年4月に初のドームツアー決定 東京・大阪で4日間
4人組グループ・aespaが8日、東京・国立代々木競技場第一体育館で『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』公演を行い、来年4月に初のドームツアーを開催すると発表した。
【画像】aespa 初のドームツアーキービジュアル
メンバーのMCで、今回のツアーの追加公演として新たに東京ドーム、京セラドーム大阪公演を発表。アリーナツアーが全公演即日完売し、チケットの争奪戦となるなか、うれしいサプライズとなった。
メンバーの発表を受け、ステージ上のモニターにて日程と会場が映し出さると、国立代々木競技場第一体育館に集まったファンから大きな歓声と拍手が鳴り響いた。
aespaにとっては2023年、2024年に続く、東京ドーム公演となり、京セラドーム大阪に関しては初の単独公演となる。ファンクラブ最速先行は、11月8日午後8時から。
■2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]
2026年4月11日（土）京セラドーム大阪 開場16:30／開演 18:30
2026年4月12日（日）京セラドーム大阪 開場14:00／開演 16:00
2026年4月25日（土）東京ドーム 開場16:00／開演 18:00
2026年4月26日（日）東京ドーム 開場14:00／開演 16:00
