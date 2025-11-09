【しまむらの黒】が高見え！ まるッと大人買いしたい♡「おしゃれアイテム」

秋冬の着こなしをグッと大人っぽく格上げしたいなら【しまむら】の黒が狙い目。ふわっと華やかなシャギーベスト、こなれ感たっぷりのベロアワンピ、オンオフ着回しできるキレイ見えパンツやボストンバッグと、どれも高見えする「おしゃれアイテム」が勢揃い。これからますます人気が出る予感大なので、ぜひ早めにチェックして。

「めちゃくちゃ高見え」！ ふわっと華やかなシャギーベスト

【しまむら】「シャギーVネックベスト」\1,089（税込）

いつものトップスに重ねるだけで、一気に華やかになるシャギーベスト。@aiii__13kさんも「めちゃくちゃ高見えすぎる」「このVネックのこの丈感のベスト欲しかった」と、シルエットにもコスパにも大満足の様子。毛足の長いリッチなシャギー素材、黒のシックな雰囲気も相まって、大人キレイにコーデを更新してくれそうです。

ベロア素材で魅せる上品ワンピース

【しまむら】「TT * ANNAベロアOP」\1,639（税込）

忙しい朝でも着るだけでサマ見えしそうなベロアワンピを発見！ @aiii__13kさんも「指穴付きでストレートなシルエットが細見え過ぎてやばい」と絶賛。ブラックにベロアの微光沢が映えて、シンプルながらもこなれ感のある印象に。小物次第で華やかにもシックにも着こなせるから、ちょっとしたお呼ばれシーンでも活躍してくれそうです。

楽もキレイも叶えてくれそうなイージーパンツ

【しまむら】「ツイルイージーパンツ」\1,639（税込）

1本あったら何かと使える黒パンツ。カチッとしたアイテムだからこそ、着心地はリラックス感のあるものを選びたいところ。そこでおすすめなのが、ウエストゴムのイージーパンツです。@_rico.coco__gukさんも「起毛ツイル素材で秋コーデにピッタリ◎」とお気に入りのよう。脚のラインを拾いにくいシルエット × ウェーブストライプデザインで、すっきり見えも叶えてくれそうです。

お出かけの相棒になってくれそう！ レザー調ボストンバッグ

【しまむら】「TT * Pツキゴウヒ2WAY」\2,970（税込）

カジュアルからクリーンまで、大人ルックにフィットしそうな黒ボストンバッグ。高級感を演出する、シボ感のあるレザー調素材が魅力。付属のレオパ柄のカードケースもスパイシーなアクセントに。@marino12131さんも「お気に入りでほぼ毎日持ってる」「少し大きくていっぱい入る」と大満足のよう。

writer：小沢 鳴子