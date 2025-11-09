「撮る楽しさ」がある！ コンデジ人気ランキングTOP10 2025/11/9
「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
3位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
4位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
5位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
6位 PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）
7位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
8位 PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
9位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
10位 IXY 650 m シルバー
IXY650M(SL)（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
