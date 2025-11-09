PIXPRO FZ55 ブラック

　「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PIXPRO FZ55 ブラック

FZ55(BK)（KODAK）

2位　LUMIX TZ99 ブラック

DC-TZ99-K（パナソニック）

3位　instax mini Evo Black

instax mini Evo Black（富士フイルム）

4位　instax mini Evo Brown

instax mini Evo Brown（富士フイルム）

5位　PowerShot SX740 HS シルバー

PSSX740HS(SL)（キヤノン）

6位　PIXPRO C1 ブラック

C1(BK)（KODAK）

7位　PIXPRO WPZ2

WPZ2（KODAK）

8位　PIXPRO C1 ブラウン

C1(BN)（KODAK）

9位　PIXPRO FZ45 ブラック

FZ45(BK)（KODAK）

10位　IXY 650 m シルバー

IXY650M(SL)（キヤノン）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。