J1初挑戦で見事な残留。予算規模が限られ20番目からのスタートも「称賛してあげたい」木山隆之監督も語った岡山の素晴らしき戦いぶりと街やサポーターの熱
［J１第36節］川崎 １−１ 岡山／11月８日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
心を熱くするような意地のドローであった。
シーズンも残り３試合、J1初挑戦の岡山にとって川崎戦は、勝点１でも上積みすれば、来季もJ1で戦える権利を得られる大事な一戦だった。
結果的には１時間先にキックオフされていたゲームで18位の横浜FCが鹿島に敗れたため、その時点で岡山の残留は決まり、ベンチにはその情報は伝わっていたという。だが、敵地で84分に右ウイングバックの松本昌也が頭でシュートブロックしたボールがネットに吸い込まれて失点したなか、試合終了間際にMF佐藤龍之介の左からのクロスに、松本が頭で合わせて同点に追いつき、自力でもJ1残留を決めてみせたのだ。
「全体的に見ると、自分たちはしっかりプレーしたと思います。もちろん残留が頭にありながらなかなか決め切れない１か月間くらいで、選手たちもちょっとストレスを抱えていた感もありましたが、今日は吹っ切れてプレーしていたと思います。相手のことは分かりませんが、我々は我々らしくしっかり攻守でやっていたんじゃないかなと。
点がなかなか取れないのが当然、我々の課題であったり、今のチーム力かもしれないですが、自分たちのプレーをしっかりできたと思います。１点を取るために選手を変えていきますが、逆に相手の圧に負けて守り切れずに先に失点してしまうのは課題と言えば課題かもしれないし、僕自身に課せられた問題かなと思いますが、今日はひとつ最後選手たちの頑張りで１ポイント獲れたのは選手たちを称えないといけないかなと。トータルすると悪いゲームではなかったですし、１年間しっかり戦ってきた選手たちを称賛してあげたいと思います」
木山隆之監督も胸を張って振り返った。
初のJ1に挑戦したシーズンは“岡山旋風”を巻き起こす１年だった。ホームゲームのチケットは完売が続き、その熱に背中を押されるようにチームも粘り強い戦いを貫いた。指揮官はこうも続けた。
「夏以降、良い状態から勝てない時期が続いて、そこは本当に悔しいと言いますか、J1の厳しさを見せられたり、自分たちが前に進めないもどかしさもありました。ただ、１年をトータルして考えると非常に良い時期もあったし、前半戦（周囲の予想は岡山が）最下位だと言われながら、良い順位で折り返せたのも悪くなかったと思います。そういう意味ではトータルして考えると、選手たちは素晴らしくよく戦った１年間だと思います。
このチームがJ１に上がるために、予算規模やチームの置かれている状況のなかで、しっかり守れないと、J2を勝ち抜くことはできなかったですし、J1ではとてもでもないけど生き残っていけない。そのなかで全員で強く守備をして、そこからより高い位置で攻撃をスタートする。大きなコンセプトのなかでやってきました。もちろんできていない時もあるし、破られる時もあるけど、勇気を持ってやり続けるのはひとつ形になったんじゃないかなと。
（多くのタイトルを獲ってきた）フロンターレに今年２回負けなかったですし、自分たちも努力次第ではJ1で戦っていける。その想いを持ちながら試合をやってきたので、今日も勝ちたかったですが、しっかり１ポイントを取って帰れるのは良いことだと思います」
かつて柏や浦和の攻撃を引っ張るなど経験豊富で、今季岡山に加入したMF江坂任も胸をなでおろした。
「ホットはします。それこそ（今季のJ1で）20番目だと予想され、実際に（昨季はJ2で）５位からのプレーオフを経ての昇格だったので、20番目のスタートのなかで、自分のなかでは最低限ですが目標を達成できた。ゲームキャプテンなどをやらせてもらっている身としてホッとしています」
