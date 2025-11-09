ひとつ屋根の下で日本酒造りがスタート！？酒造りラブコメ『酒蔵かもし婚』第2巻発売
新潮社は、Web漫画サイト「くらげバンチ」で連載中のコミック『酒蔵かもし婚』第2巻を2025年11月8日(土)に刊行した。
日本酒オタク女子・涼の「婚約者(仮)」となった元気は、鮎原酒造に住み込み、日本酒造りに挑戦する。持ち前の明るさで日々仕事に向き合う元気だが、酒蔵にはクセ強のキャラクター達が勢ぞろい。そして、涼と義母との対立も表面化して……。
今巻では、鳥取の純米吟醸酒「満天星」が登場。造りを終えてから3年熟成し、コクのある味わいと華やかでフルーティな香りが特徴の満天星に合わせて元気が同僚たちにふるまった料理とは!?
監修をつとめる増田晶文によるコラム「日本酒つまみ話」も収録。
◎著者：菅原じょにえるのコメント
この連載で日本酒のおいしさや面白さを知れましたが、お酒弱すぎて少ししか飲めないのが悩みです…。よろしくお願いします！
■『酒蔵かもし婚』内容紹介
「僕があなたを支えます」涼の婚約者(仮)として、鮎原酒造に住み込みで働くことになった元気。共に過ごす時間が増えるうちに、涼への想いが高まっていく。一方、後継者を巡りさまざまな思惑が蠢く酒蔵では、個性きわだつ面々が待ち構えていて……。
日本酒オタク女子×住み込みピュア男子が醸す、まっすぐ、うまい酒造りラブコメ第2巻!!
■『酒蔵かもし婚』／2巻
著者：菅原じょにえる／監修：増田晶文
発売日：2025年11月8日
造本：B6判
定価：792円(税込)
日本酒オタク女子・涼の「婚約者(仮)」となった元気は、鮎原酒造に住み込み、日本酒造りに挑戦する。持ち前の明るさで日々仕事に向き合う元気だが、酒蔵にはクセ強のキャラクター達が勢ぞろい。そして、涼と義母との対立も表面化して……。
今巻では、鳥取の純米吟醸酒「満天星」が登場。造りを終えてから3年熟成し、コクのある味わいと華やかでフルーティな香りが特徴の満天星に合わせて元気が同僚たちにふるまった料理とは!?
◎著者：菅原じょにえるのコメント
この連載で日本酒のおいしさや面白さを知れましたが、お酒弱すぎて少ししか飲めないのが悩みです…。よろしくお願いします！
■『酒蔵かもし婚』内容紹介
「僕があなたを支えます」涼の婚約者(仮)として、鮎原酒造に住み込みで働くことになった元気。共に過ごす時間が増えるうちに、涼への想いが高まっていく。一方、後継者を巡りさまざまな思惑が蠢く酒蔵では、個性きわだつ面々が待ち構えていて……。
日本酒オタク女子×住み込みピュア男子が醸す、まっすぐ、うまい酒造りラブコメ第2巻!!
■『酒蔵かもし婚』／2巻
著者：菅原じょにえる／監修：増田晶文
発売日：2025年11月8日
造本：B6判
定価：792円(税込)