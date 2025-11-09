トランプ米大統領がNFLコマンダーズの新スタジアムに自身の名前を付けることを希望していると、スポーツ専門局ESPNが8日に報じた。ホワイトハウス高官によると、コマンダーズのオーナーグループと水面下で連絡を取り、首都ワシントンに建設されるドーム型スタジアムに自身の名前を付けたい意向を伝えたという。

コマンダーズは現在、メリーランド州のノースウエスト・スタジアムを本拠としているが、2030年の開業を目指してワシントンの旧RFKスタジアム跡地に収容6万5000席の新スタジアム建設を予定。コマンダーズが所有する命名権は企業スポンサーに売却される見込みだが、それとは別にスタジアムに個人名を付けることになるとみられる。ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官はESPNに対し「素晴らしい名称になるでしょう。新スタジアム建設を可能にしたのはトランプ大統領なのですから」と回答し、別の高官は「大統領の希望であり、おそらく実現するだろう」と明かした。

トランプ大統領は7月、コマンダーズが旧チーム名の「レッドスキンズ」に戻さなければ新スタジアム建設を阻止すると表明。「レッドスキンズ」は先住民の蔑称だとの反対が根強く、旧チーム名は20年に廃止されていた。しかし、ワシントンの議会は9月に建設計画を承認。トランプ氏も最終的に建設を後押ししていた。

トランプ氏はかねて所有するゴルフコースやホテルに自身の名前を付けており、2度目の大統領就任を機に、さらに他の施設にも名前を付けるべくはたらきかけている。NFLにはパッカーズの本拠「ランボー・フィールド」のように個人名を付けた本拠地もあり、トランプ氏の意向を知る関係者によると、チーム名を承認した自身への敬意を表すためにも新スタジアムに名前が付けられることを望んでいるという。トランプ氏は9日に行われるコマンダーズ―ライオンズを観戦する予定。