北海道のスタートアップがシステム開発

市街地に現れたクマ対策として、北海道標津町のスタートアップ（新興企業）が開発した位置情報共有システムが注目を集めている。

猟友会と自治体、警察の連携を支援する仕組みで、これまでのハンター依存からの脱却を目指す。市街地での発砲を首長の判断で認める「緊急銃猟」の開始を機に導入を検討する自治体も出ている。

標津町の農業支援システム会社「エゾウィン」が開発した「クマハブ」は、全地球測位システム（ＧＰＳ）端末をハンターらが携行し、それぞれの現在地やクマの出没ポイントが示された地図をスマートフォンなどで確認できる。

クマの駆除は、自治体の要請で出動するハンターが主体となって判断するケースが多い。警察官や自治体職員も関わるが、３者が異なった周波数の無線を使うなど連携が十分でない場面もあるという。

クマハブは、緊急銃猟を検討する際、司令塔となる対策本部が速やかに状況を把握し、クマが移動した時も臨機応変に対応できる。住民の避難誘導や交通規制の範囲も指示しやすい。８月の訓練で実際に使った札幌市の担当者は、「（春に人里周辺でヒグマの頭数を減らす）管理捕獲で活用できるかもしれない」と評価する。

試験的に取り入れた標津町は今春以降、２頭のヒグマを駆除した。町農林課係長でハンターでもある長田雅裕さん（４５）は「これまではハンターの勘と経験に頼って駆除を行ってきた。今後（クマハブで得た情報は）自治体が緊急銃猟をするかの判断材料になるし、安全確保にもつながる」と期待する。町は来年度、国の補助金を活用して正式に導入する予定だ。

エゾウィンの大野宏社長（４３）は「高齢ハンターから自治体や若手への技術継承にもなる。情報共有を進めることでクマへ対抗する自治体を後押ししたい」と話している。

クマ対策では、富山県で人工知能（ＡＩ）を搭載した自動撮影カメラをクマが出没しそうな河川敷や農地に設置するなどＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）が進んでいる。