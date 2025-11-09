再生する空き家「山福邸」を紹介する村岡幸成さん＝4月、秋田県大館市

秋田県大館市の地域おこし協力隊が、築約80年の空き家を改修し、農家民宿として再生するプロジェクトを立ち上げた。資金調達のため利用するのは、ふるさと納税。返礼品には空き家の復旧を手伝えるチケットを送り、「千人が協力し、みんなで未来へつなげる古民家」を目標に掲げる。（共同通信＝赤羽柚美）

プロジェクトの中心は、大阪府出身の村岡幸成さん（54）。ゼネコンや住宅メーカーで約20年勤務した後、林業に転身した。「輸入材に依存する建築業界に疑問を抱いた」。2024年5月、林業の担い手不足や空き家問題に悩む大館市に地域おこし協力隊として移住した。

再生する空き家は、同市粕田地区の「山福邸」。ミズバショウが群生するなど自然豊かな地域にある民家だったが、約20年前から空き家となった。天然の秋田杉が柱に利用され、歴史的価値も高いという。農家民宿「酒こし舞」が管理しており、村岡さんは同様に民宿として活用することを思い付いた。

しかし、屋根など老朽化が進んでおり、修繕には最低でも1500万円が必要。ふるさと納税を活用し、1口10万円の寄付を募集することにした。返礼品は「物を送るのではなく、大館市に直接関わってほしい」と参加型にこだわり、改修の手伝いや、酒こし舞の宿泊チケットを送る。千口を目標としており、「千人の手でつくる物語」と銘打った。

改修後の民宿では「生き物と触れ合い、命の大切さを感じてもらいたい」という思いから、宿泊客には野菜や果物の収穫、比内地鶏の飼育に挑戦してもらう。実際に採れた食材を使って、郷土料理「きりたんぽ鍋」をいろりで作る体験も。さらに、酒こうじ造りに使っていた地下室を、冬に積もった雪を貯蔵する「雪室」に改造し、夏場に冷房とする構想もある。

「地元の資源を利用し、全国の人に価値を伝えることで、地域活性化につなげたい」。地方と都市を結ぶ架け橋を目指している。

秋田県大館市

秋田県大館市の「山福邸」