義母「絶対におばあちゃんって呼ばせないで！」“母さん”と呼ばせるよう強要した結果 → 運動会で事件が！

これは筆者の友人・M紀から聞いた体験談です。20代前半で結婚し、出産したM紀。40代で孫が生まれた義母は、「おばあちゃん」と呼ばれることに抵抗があったようでした。そんな義母が決めた、孫からの呼び名が、思わぬ騒動を巻き起こしました。

おばあちゃんと呼ばないで！

自分で「母さん」と呼ばせていたのに、義母は真っ赤な顔で必死に誤解であることを説明していました。

運動会の帰り道、義母が息子に「おばあちゃんって呼んでいいわよ」と言っているのを聞いたときは、私たち夫婦も義父も、思わず苦笑いしてしまいました。

【体験者：40代女性・会社員、回答時期：2024年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。