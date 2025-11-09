今年も残り2カ月を切り、年末の足音が近づいてきた。各家庭では大掃除をどうするか悩む季節でもある。ウェブマーケティングのセレクトラ・ジャパンはこのほど、全国の25歳以上の既婚者2000人を対象に大掃除に関する意識調査を実施、結果を公表した。



【調査結果】“年末の風物詩"も今は昔…

年末大掃除の予定を尋ねたところ、「する予定」は33％、「普段よりは丁寧にする予定」が42％、「しない予定」が25％だった。



「しない予定」と答えた理由では、「特に『大掃除』という考え方はなく、自分のタイミングで掃除している」が最も多く、「定期的に掃除していてきれいだから」「基本的にあまり掃除をしない」「他の季節に行うようにしている」「時間がないから」などが続いた。



大掃除をする予定の人に「誰が主に行うか」を尋ねたところ、ほぼ全員の94％が「自分・家族」と回答。一部や全部を外部に任せる人は6％だった。専門業者への依頼については、「費用がかかる」「頼む程家が汚れていない」「他人を家に入れるのに抵抗がある」「家に人を入れるために掃除をしなければいけない気がする」といった理由で、61％が「興味がない」と答えた。



一方で、プロへの依頼に興味があると回答した人に、掃除してほしい箇所を尋ねると、「台所のレンジフード・換気扇」「エアコン」「浴室」が上位に挙がった。



大掃除については「年末という時期にこだわらない」という人が多く、従来の「年末に大掃除をする」という風習は、次第に薄れつつある。プロの掃除サービス利用もまだ浸透していないが、レンジフードや浴室など手のかかる箇所については、一定程度の需要がありそうだ。



（よろず～ニュース調査班）