日本人では7年ぶりにノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大学の坂口志文特任教授（74）が、月刊「文藝春秋」のインタビューに応じ、「制御性T細胞」発見まで約20年にわたって続いた孤独な戦いについて明かした。

ノーベル生理学・医学賞を受賞した大阪大学の坂口志文氏

坂口氏は今年、免疫のブレーキ役となる「制御性T細胞」を発見したことでノーベル賞を受賞。体内の免疫細胞が過剰に働いて正常な細胞や組織を攻撃することを抑えるこの細胞の研究は、関節リウマチや一型糖尿病などの自己免疫疾患から、アレルギー、さらにはがん治療への応用も期待される注目の分野だ。

抄録だけ提出して現地に行かず…ついたあだ名は『ファントム（幽霊）』

しかし、現在は常識になっているという、この「免疫反応を抑える免疫細胞」の研究は検証する技術が追いつかず、なかなか実態が客観的にわからなかった。それゆえ、次第に下火になり、当時の本流の研究ではなかったことで、研究費の獲得や節約に苦労したという。

「アメリカで研究している頃、私の研究に興味をもってくれた研究者はヨーロッパに多かった。でも、学会に行くとお金がかかる。だから、学会には『こういう研究をしていますよ』という抄録だけ提出して、現地に行かないという横着をしていました。いつしかついたあだ名は『ファントム（幽霊）』。論文は出てくるけど、本人を誰も見たことがない幽霊みたいなやつだというんですね（笑）」（坂口氏）

