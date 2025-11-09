宮内庁は9月30日、「ヒゲの殿下」として知られた𥶡仁親王（2012年に薨去）の第一女子・彬子さま（43）が、当主不在となっていた三笠宮家の当主となり、信子さま（70）が同家を一人離れて「三笠宮𥶡仁親王妃家」を創設、当主となると発表した。

百合子さまの薨去をきっかけに母娘の当主問題が浮上

彬子さまは、ご自身が執筆された英オックスフォード大学マートン・コレッジでの留学体験記『赤と青のガウン』（PHP研究所）が現在発行部数38万部を突破。「徹子の部屋」（テレビ朝日）にゲスト出演されたり、「彬子女王のオールナイトニッポンPremium」（ニッポン放送）でラジオパーソナリティを務められるなど、公務のほかにも活躍の幅を広げられている。その母である信子さまは、現在自民党副総裁である麻生太郎氏の実の妹だ。

母娘の当主問題が浮上したのは昨年11月、三笠宮家の当主だった百合子さまが薨去されたのがきっかけだった。

取材班は、宮内庁が今年6月内々に作成し、彬子さま、信子さま双方に提示された文書を入手した。「百合子妃殿下薨去後の三笠宮家及びご家族のあり方について（案）」と題されたその文書には、彬子さまが三笠宮家を継承することが記載され、別の項目には、「信子妃殿下は、現在一員となっている三笠宮家から離れ、独立の生計を営むこととする」という一文があった。

信子さまの希望で事態急変

しかし9月下旬、記者発表直前に異議申し立てが行われる。三笠宮家からは出ることになった信子さまが、三笠宮家の宮号を家の名に付けたいと希望されたのだ。想定外の事態に、宮内庁は慌て三笠宮家の親族に説明に走った。取材に応じた元内親王はこう語った。

「公式文書では『寛仁親王妃信子殿下』となるので、決して三笠宮とはつきません、という宮内庁のご説明でした」

記者発表の3日前には彬子さまにも、この旨の連絡が入った。彬子さまは宮内庁に承知できないと伝えたというが、「これ以上議論すると合意自体が覆りかねない」と話は打ち切られたという。

母と娘の関係はなぜここまで拗れてしまったのか――。11月10日発売の「文藝春秋」12月号及び「文藝春秋PLUS」に掲載される特集記事では、彬子さまが「母との関係が終わった瞬間だった」という家出事件、信子妃が患われている「ストレス性喘息」の原因、宮内庁内部文書の詳細、元内親王の告白など、三笠宮家“分裂”の核心を明らかにしている。

