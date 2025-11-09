2026年末受領へ

オーストラリアのカンタス航空では、「プロジェクト・サンライズ」と呼ばれる豪州発着の超長距離国際線を開設する計画です。同社の公式SNSアカウントは2025年11月、同路線の専用機となる「エアバスA350-1000ULR」の初号機が最終組立の段階に入ったと投稿しました。この専用機は特殊な用途ゆえ、特別で斬新な客室仕様を持ちます。

【画像】斬新すぎる！これが超豪華「世界最長航空路線」担当機の客室です

「プロジェクト・サンライズ」は、シドニー〜イギリス・ロンドン（約1万7000km）、アメリカ・ニューヨーク（約1万6000km）を直行便で結ぶというもの。このプロジェクトが実現すれば、新たな“世界最長の定期便”が誕生する予定です。そのフライト時間は最長で、22時間を計画しているとのことです。

「プロジェクト・サンライズ」のために導入されるA350-1000の客室は、ファースト、ビジネス、プレミアムエコノミー、エコノミーの4クラス構成で238席を搭載しています。また、客室には長距離フライトでの快適性を向上させるため、特別に脚を伸ばして軽い運動などができる「ウェルビーングゾーン」などが設けられるほか、モニターからは、ガイド付きのエクササイズプログラムが放映されるとのこと。また、全席で無料の機内Wi-Fiも使用可能となる計画です。

カンタス航空によると、「エアバスA350-1000ULR」初号機は今後、エンジンと飛行試験機器が取り付けられ、2026年に試験飛行が開始される予定といいます。同社への引き渡しは2026年末を予定しています。