仮面ライダー×スーパー戦隊『超英雄祭』出演者が解禁 『ゼッツ』はキャストも出演
来年2月3日、4日に横浜アリーナで開催される仮面ライダー＆スーパー戦隊による年に一度の“音楽の祭典”『超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE ＆ SHOW 2026』の追加出演者が発表された。
【写真】仮面ライダーゼッツ／万津莫役の今井竜太郎も出演が決定
DAY1は仮面ライダーシリーズから『仮面ライダーガッチャード』主題歌を担当したBACK-ON、4年連続の出演となる倖田來未に加え、Beverly、仮面ライダーGIRLS、RIDER CHIPSらが名を連ねる。DAY2はスーパー戦隊シリーズ50周年を記念して、遠藤正明、つるの剛士に加え、7組の出演が決定した。歴代作品の主題歌を中心としたスペシャルな歌唱により、会場を熱狂の渦に巻き込む。
さらに、DAY1では現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』から今井竜太郎をはじめとした、番組を盛り上げているメインキャストの出演が決定した。毎年、期待を寄せられる撮影秘話や作品にちなんだ企画など、キャスト同士のトークショーも必見だ。
また、仮面ライダーゼッツとゴジュウウルフが互いに挑発し合っている“危なかっしい”新ビジュアルも解禁に。会場チケットの一般発売は9日から。
■出演者
【DAY1 -KAMEN RIDER-】
・ARTIST
NAQT VANE
BACK-ON
倖田來未
Beverly
仮面ライダーGIRLS
RIDER CHIPS
・番組CAST＆MC
今井竜太郎（仮面ライダーゼッツ／万津莫）
堀口真帆（ねむ）
三嶋健太（富士見鉄也）
小貫莉奈（南雲なすか）
八木美樹（万津美浪）
古川雄輝（ノクス）
篠宮暁
【DAY2 -SUPER SENTAI 50th-】
・ARTIST
Wienners
金子みゆ
遠藤正明
つるの剛士
MORISAKI WIN
大西洋平
幡野智宏
吉田達彦
吉田仁美
And more…
【写真】仮面ライダーゼッツ／万津莫役の今井竜太郎も出演が決定
DAY1は仮面ライダーシリーズから『仮面ライダーガッチャード』主題歌を担当したBACK-ON、4年連続の出演となる倖田來未に加え、Beverly、仮面ライダーGIRLS、RIDER CHIPSらが名を連ねる。DAY2はスーパー戦隊シリーズ50周年を記念して、遠藤正明、つるの剛士に加え、7組の出演が決定した。歴代作品の主題歌を中心としたスペシャルな歌唱により、会場を熱狂の渦に巻き込む。
また、仮面ライダーゼッツとゴジュウウルフが互いに挑発し合っている“危なかっしい”新ビジュアルも解禁に。会場チケットの一般発売は9日から。
■出演者
【DAY1 -KAMEN RIDER-】
・ARTIST
NAQT VANE
BACK-ON
倖田來未
Beverly
仮面ライダーGIRLS
RIDER CHIPS
・番組CAST＆MC
今井竜太郎（仮面ライダーゼッツ／万津莫）
堀口真帆（ねむ）
三嶋健太（富士見鉄也）
小貫莉奈（南雲なすか）
八木美樹（万津美浪）
古川雄輝（ノクス）
篠宮暁
【DAY2 -SUPER SENTAI 50th-】
・ARTIST
Wienners
金子みゆ
遠藤正明
つるの剛士
MORISAKI WIN
大西洋平
幡野智宏
吉田達彦
吉田仁美
And more…