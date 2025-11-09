下野紘、『IT／イット』前日譚ドラマで“ペニーワイズの人間の姿”役「多田野曜平の吹替も意識する必要がある」
USEN & U-NEXT GROUPが運営する動画配信サービス「U-NEXT」では、10月27日よりHBOオリジナルドラマ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー』の字幕版・吹替版を独占配信中だ（毎週1話ずつ配信、全8話）。8日、山形県で開催された「山形国際ムービーフェスティバル2025」において、同作の字幕版第1話が特別上映された。舞台あいさつには、吹替版で“ペニーワイズ”の人間の姿、ボブ・グレイ役（演：ビル・スカルスガルド）を務める声優・下野紘が登壇し、登場シーンや制作への熱い想いを語った。
【動画】『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー』60秒予告
本作は、スティーヴン・キングの小説を原作とした映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚。映画では語られなかった児童失踪事件が相次ぐ田舎町・デリーの秘密やペニーワイズ誕生の謎、そして町に根づく恐怖の連鎖が明らかになる。
米本国では、放送開始3日間で570万人が視聴し、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』『THE LAST OF US』に次ぐ、史上3番目に多い視聴数を記録する大ヒットスタートとなった。日本でも配信開始直後からSNSを中心に「怖すぎ」「グロすぎ」との声が相次ぎ、容赦のない強烈なホラー演出がホラーファンやスティーヴン・キングファンを中心に大きな盛り上がりを見せている。
今回、本国の試写会で途中退席者が続出するほどトラウマ級の恐怖と話題の第1話を、映画館の大画面と臨場感あふれる音響で特別上映。暗転とともに会場は一瞬で緊張に包まれ、冒頭では脚本・監督・エグゼクティブプロデューサーを務めたアンディ・ムスキエティ、バルバラ・ムスキエティからの特別コメント映像が上映された。スクリーンに映し出される壮絶な恐怖の連鎖に、観客席からは悲鳴にも似たどよめきが広がり、作品の世界へと一気に引き込まれた様子だった。映画館ならではの圧倒的なスケールと臨場感で、作品の恐怖演出を体感できる貴重な上映となった。
上映後、下野がステージに姿を見せると一転して、会場全体が大きな拍手と熱気に包まれた。人気アニメ 『鬼滅の刃』の我妻善逸役や『進撃の巨人』のコニー・スプリンガー役などで知られる下野は、今回が初めての山形訪問。大ヒットホラー作品である『IT／イット』の前日譚ドラマシリーズに参加するにあたり、「作品の一ファンとして、ペニーワイズの人間の姿を演じられることを大変うれしく思います」とあいさつした。
また、「ここまでがっつりホラー作品に関わるのは初めて」という下野は、もともと大のホラーファン。「ホラー作品を観るのは昔から好きで、いつか挑戦してみたいと思っていました。収録をとても楽しみにしています」と笑顔を見せた。
本作の恐怖体験にちなんで、トラウマになるような怖い思い出を聞かれると、「二十歳頃の真夏の日、自転車で通り過ぎようとした道に、全身黒ずくめの人が立っていたんです。顔を見ると、にやっと笑っていて怖くなって思わず通り過ぎました。ところが振り返ってみると、そこには誰もいなかった」という不思議な体験を語った。
ボブ・グレイ役の収録は、実はまだ行っていないという下野。しかし、第1話には別のキャラクターとして少しだけ登場しており、「ウェルカム・トゥ・デリーの初めてのせりふをしゃべるキャラクターとして出演しています」と明かした。
アニメ作品と吹替の演じ分けについて問われると、「アニメ作品はキャラクターを自分の呼吸で演じることができる一方、海外ドラマの吹替は俳優の呼吸に合わせる必要がある」と説明。さらに、ペニーワイズというキャラクターのイメージや、映画版で同役を演じている多田野曜平の吹替も意識する必要があるとし、人間としての姿をどのように表現できるのか楽しみにしていると語った。
ボブ・グレイが一体どのように登場するのか、自身も楽しみにしていると語る下野。「ホラーが好きな方や『IT／イット』シリーズが好きな方は、ペニーワイズという怪物がどのように生まれてきたのかがわかると思いますし、自分自身もその点をとても期待しています。たくさんの方に観ていただけるように、ボブ・グレイを全力で、そして四苦八苦しながら演じていきたいと思います。U-NEXTでぜひご覧ください」と意気込みを語った。
配信開始以来、大きな反響を呼んでいることを受け、日本語吹替版第1話が、8日午後7時よりU-NEXT公式YouTubeチャンネルにて期間限定で特別公開中。吹替版には、1話には田村睦心、井上ほの花、伊瀬茉莉也、永瀬アンナ、藤原夏海、鵜澤正太郎、長縄まりあ、Lynnらが声の出演をしている。
そのほか、映画『IT／イット』シリーズでペニーワイズ役を務めた多田野に加え、潘めぐみ、堀江瞬、瀬戸麻沙美、佐藤拓也らも参加。吹替版ならではの声優陣による熱演を気軽に楽しめる機会となっている。
本作は、スティーヴン・キングの小説を原作とした映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚。映画では語られなかった児童失踪事件が相次ぐ田舎町・デリーの秘密やペニーワイズ誕生の謎、そして町に根づく恐怖の連鎖が明らかになる。
米本国では、放送開始3日間で570万人が視聴し、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』『THE LAST OF US』に次ぐ、史上3番目に多い視聴数を記録する大ヒットスタートとなった。日本でも配信開始直後からSNSを中心に「怖すぎ」「グロすぎ」との声が相次ぎ、容赦のない強烈なホラー演出がホラーファンやスティーヴン・キングファンを中心に大きな盛り上がりを見せている。
今回、本国の試写会で途中退席者が続出するほどトラウマ級の恐怖と話題の第1話を、映画館の大画面と臨場感あふれる音響で特別上映。暗転とともに会場は一瞬で緊張に包まれ、冒頭では脚本・監督・エグゼクティブプロデューサーを務めたアンディ・ムスキエティ、バルバラ・ムスキエティからの特別コメント映像が上映された。スクリーンに映し出される壮絶な恐怖の連鎖に、観客席からは悲鳴にも似たどよめきが広がり、作品の世界へと一気に引き込まれた様子だった。映画館ならではの圧倒的なスケールと臨場感で、作品の恐怖演出を体感できる貴重な上映となった。
上映後、下野がステージに姿を見せると一転して、会場全体が大きな拍手と熱気に包まれた。人気アニメ 『鬼滅の刃』の我妻善逸役や『進撃の巨人』のコニー・スプリンガー役などで知られる下野は、今回が初めての山形訪問。大ヒットホラー作品である『IT／イット』の前日譚ドラマシリーズに参加するにあたり、「作品の一ファンとして、ペニーワイズの人間の姿を演じられることを大変うれしく思います」とあいさつした。
また、「ここまでがっつりホラー作品に関わるのは初めて」という下野は、もともと大のホラーファン。「ホラー作品を観るのは昔から好きで、いつか挑戦してみたいと思っていました。収録をとても楽しみにしています」と笑顔を見せた。
本作の恐怖体験にちなんで、トラウマになるような怖い思い出を聞かれると、「二十歳頃の真夏の日、自転車で通り過ぎようとした道に、全身黒ずくめの人が立っていたんです。顔を見ると、にやっと笑っていて怖くなって思わず通り過ぎました。ところが振り返ってみると、そこには誰もいなかった」という不思議な体験を語った。
ボブ・グレイ役の収録は、実はまだ行っていないという下野。しかし、第1話には別のキャラクターとして少しだけ登場しており、「ウェルカム・トゥ・デリーの初めてのせりふをしゃべるキャラクターとして出演しています」と明かした。
アニメ作品と吹替の演じ分けについて問われると、「アニメ作品はキャラクターを自分の呼吸で演じることができる一方、海外ドラマの吹替は俳優の呼吸に合わせる必要がある」と説明。さらに、ペニーワイズというキャラクターのイメージや、映画版で同役を演じている多田野曜平の吹替も意識する必要があるとし、人間としての姿をどのように表現できるのか楽しみにしていると語った。
ボブ・グレイが一体どのように登場するのか、自身も楽しみにしていると語る下野。「ホラーが好きな方や『IT／イット』シリーズが好きな方は、ペニーワイズという怪物がどのように生まれてきたのかがわかると思いますし、自分自身もその点をとても期待しています。たくさんの方に観ていただけるように、ボブ・グレイを全力で、そして四苦八苦しながら演じていきたいと思います。U-NEXTでぜひご覧ください」と意気込みを語った。
配信開始以来、大きな反響を呼んでいることを受け、日本語吹替版第1話が、8日午後7時よりU-NEXT公式YouTubeチャンネルにて期間限定で特別公開中。吹替版には、1話には田村睦心、井上ほの花、伊瀬茉莉也、永瀬アンナ、藤原夏海、鵜澤正太郎、長縄まりあ、Lynnらが声の出演をしている。
そのほか、映画『IT／イット』シリーズでペニーワイズ役を務めた多田野に加え、潘めぐみ、堀江瞬、瀬戸麻沙美、佐藤拓也らも参加。吹替版ならではの声優陣による熱演を気軽に楽しめる機会となっている。