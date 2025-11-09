「レースアンバサダーアワード2024」グランプリの人気NO・1レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（28）が8日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。

「インスタではお化粧してきめてるけど普段は近所のサウナでぼーっとしてるだけの人」とつづり、ピンクのサウナハットに胸元を大胆に露出したバンドゥビキニ水着で湯船に入る姿を公開した。

また別の投稿では「朝活してお買い物して、家族でご飯の日 夜ご飯韓国料理屋さん2軒ハシゴしてた おいしい1日だったよ〜」とし、黒のトップスに白のロングスカートコーデもアップした。

ファンやフォロワーからも「スーパーかわいい」「世界一かわいい赤鬼さん」「セクシー」「グラマラス」「たまらん」などのコメントが寄せられた。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。身長163センチで、特技は大食い。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」ではグランプリを受賞し、「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。今年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。