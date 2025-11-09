昨年にバイエルン所属のGKマヌエル・ノイアーがドイツ代表からの引退を表明したことにより、ドイツ代表守護神の座はついにマルク・アンドレ・テア・シュテーゲンの手に渡ることになると思われた。



テア・シュテーゲンは所属するバルセロナでも好パフォーマンスを続けてきたが、最後までノイアーの牙城は崩せず、2番手GKのままだった。それだけにノイアーの代表引退はチャンスだったが、33歳を迎えているテア・シュテーゲンも最近は怪我が目立つ。現在も背中の怪我で離脱が続いていて、バルセロナは今夏にエスパニョールから24歳GKジョアン・ガルシアも加えた。テア・シュテーゲンの立場は危ういものとなっている。





現状ではテア・シュテーゲンにドイツ代表のゴールマウスを任せることは出来ないだろう。『Triple der Hagedorn Fussballtalk』に出演した元ドイツ代表選手のディートマー・ハマン氏は2026ワールドカップへもう一度ノイアーに頼ることになるのではないかと語る。「ノイアーがもう一度W杯に出場する可能性が高いのではと思う。（来年）4月になっても今のフォームなら、代表に招集されるはずだよ。テア・シュテーゲンはまず新しいクラブを見つけないと。欧州トップクラブのね。厳しいようにも聞こえるかもしれないが、もうその列車は出た後のように思う。ノイアーがコンディションを高めてくれていることを願う。もし彼が今のレベルでプレイしてくれるなら、無視する方法はない」ノイアーは来年3月に40歳を迎えるが、今もバイエルンでは絶対の守護神だ。現在は代表復帰を否定しているが、まだドイツにノイアーを超えるGKは出てきていない。2026W杯でもノイアーを見たいと考えるサポーターも多いはずだ。