愛知県警は2025年11月6日、岡山県備前市の27歳の小学校教諭を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。少女の着替えを盗撮した動画を所持していたとされる。

この逮捕により、同様の盗撮データをSNS上で共有していた教員グループのメンバーは計7人となり、警察は「全員を摘発した」と発表している。

逮捕者はいずれも現職または元教員で、居住地は名古屋市・横浜市など複数地域にまたがっており、単独犯ではなくSNSを介した横断的な「ネットワーク型」の性犯罪であった可能性が指摘されている。

報道によれば、グループ内では盗撮画像に対して「めっちゃいいですね」「私も撮りたい」といったやり取りが行われ、メンバーが各自能動的に盗撮画像の交換、共有、称賛などを行うコミュニティーとして機能していたという。

SNS時代になって、住む地域や勤務校が異なっていてリアルな関係性がなくても、性犯罪が共同体化し得ることを示した衝撃的な事件である。

なぜ「教員による性犯罪」が社会的に深刻なのか

本件が大きな社会的反響を呼んだ理由は、単に「盗撮が行われた」からではなく、加害者が子どもを指導すべき立場にある教員であった点にある。

言うまでもなく、学校は児童・生徒にとって「安心・安全の場」でなくてはならず、その安心・安全を守るのはほかならぬ教員である。

その教員が、自ら児童を盗撮し、その画像を「楽しんでいた」となれば、単なるプライバシー侵害にとどまらず、児童の発達や学校への信頼を根底から揺るがすことになる。

教員は採用時に身元・適性審査を経た専門職であり、保護者や社会は「子どもを守る立場」として信頼を前提に接している。ゆえに、犯罪行為が発覚した際の衝撃は、一般の性犯罪以上に強い。

「担任の先生が加害者だったかもしれない」という恐怖は、当事者以外の子どもや保護者にも心理的影響を与える。盗撮をしたのが勤務校内か校外かにかかわらず、影響の大きさは変わらない。

「集団化する性犯罪」という構図

今回の事件の特徴は、盗撮動画が単独保管されるのではなく、SNSグループ内で共有され、称賛や「捕まらないようにしましょうね」といった反社会的なコミュニケーションが交わされていた点にある。事実、彼らは秘匿性の高いアプリを用いていたと報道されている。

このような構造は、犯罪心理学の領域では「逸脱の社会化」と呼ばれ、同調と承認によって違法行為が強化されるメカニズムと合致する。

盗撮・児童ポルノ所持は、一般的には倫理的にも法的にも強く禁忌とされる。しかし「仲間内で許容される空間」が成立すると、個人の良心や違法感覚は麻痺しやすくなる。特にSNSを用いた密室型コミュニティーは、他者の目や制裁が入りにくく、刺激を共有し合うことでエスカレーションする。

報道によれば「ロリコン教師で集まれるのはうれしい」という供述をしていたというが、そこからは、社会的には許されない「趣味」、誰にも言えない「犯罪行為」を共有する「仲間」ができたということの喜びや興奮が語られており、「逸脱の社会化」が明らかである。

また、お互い教師という「堅い職業」であるからこそ、誰かが秘密を口外したりすることはないだろうという無意識の「信頼関係」を結んでいたことがうかがわれる。ここからは犯罪の漏洩を防ごうとする意図が明確で、この点も非常に悪質であるといえる。

盗撮や児童ポルノ被害の特徴は、一度拡散されれば「被害が過去形にならない」という点にある。削除が不可能な場合、被害は時間的にも空間的にも無期限に続く。

たとえ本人が事件当時に被害を自覚していなくても、「映像が残っているかもしれない」という不安が長期的な心理的外傷につながる可能性がある。

また、学校＝安全な場所という前提が崩れると、不登校・対人不信・学習意欲低下といった二次的影響を生む可能性もある。低年齢の児童の場合、被害の自覚が遅れて現れることもあり、数年後にフラッシュバックが生じる例も報告されている。

さらに、事件後の学校対応が遅れたり曖昧化したりすると、学校や教員への不信感が強まり、被害が教育制度全体に波及する事態にもなりえる。

必要なのは「個人責任追及」では終わらない改革

今回の犯罪は「極めて例外的な教員が犯した事件だ」と切り離して終わらせるべきではない。「教員全体が危険である」という過度の一般化は避けるべきであるが、「教師＝聖職」という性善説はもう通用せず、今や「どの学校にも不心得な教員がいるかもしれない」という前提で対策を立てる必要があるだろう。

対策として必要なのは、個人責任の追及と同時に、制度面・教育現場の仕組み面での再発防止策である。具体例は以下の通りである。

教員採用段階での性犯罪歴チェックの義務化

校内ICT機器・個人スマホの管理ルールの厳格化（職員室からスマホを持ち出さないなど）

形式的な教職員倫理研修ではなく継続型・参加型の研修の再設計

児童の更衣室・トイレ等の「盗撮リスク点検」の制度化

児童の相談窓口を教員以外にも開く安全網の構築

匿名通報制度の整備（内部告発が処罰されない仕組み）

性犯罪は刑罰だけでは再発を防げない

また、加害教員側に対しては、刑事処分・懲戒処分に加え、性的逸脱傾向・再犯リスクを測定する心理アセスメントや治療的介入が必要である。性犯罪は刑罰だけでは再発率が下がらないことが国内外の研究で示されている。

たとえば、自らの小児性愛傾向を自覚し、その性的衝動を抑えることに不安を感じている者がいれば、犯罪として行動化する前に、相談できる専門家や医療機関の整備をすることが重要であろう。

性の問題はタブー視されやすく、とくにわが国ではその傾向が大きい。しかし、毎日のように子どもを対象とした盗撮や痴漢被害などが報道されるいま、卑劣な性暴力・性加害から子どもを守るという意識を社会全体が共有する必要がある。

（原田 隆之 ： 筑波大学教授）