松岡昌宏、サバンナ高橋＆バナナマン日村＆ニノ＆亀梨和也と「同じサウナ入ってたことある」

元TOKIOの松岡昌宏（48歳）が、11月8日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。“芸能界サウナー”が同じサウナに大集合したことがあると語った。



番組には今回、女優の清水みさと（33歳）がゲスト出演。夫のサバンナ・高橋茂雄（49歳）と共にサウナ好きとして知られていることもあり、サウナについてトークが進む。



その中で、松岡は「初めて（高橋と）サウナでお会いしてから、10年経ってるんじゃないかな」と、高橋とは“サウナ仲間”だと話し、「ほんとひどいときは、高橋さん、オレ、日村（勇紀）さん、ニノ（二宮和也）、カメ（亀梨和也）、みんな同じ（サウナ）に入ってたことある。それで『ひるおび』（TBS系）を見てる。みんなで『ひるおび』をジーッと見てる」と告白。清水は「なんか番組みたい（笑）。すごい」、博多大吉も「素っ裸ひな壇みたいな」と笑った。