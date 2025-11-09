実はベッドより「布団」が危ない…自宅に潜む「転びやすい危険ポイント」を大公開！

前回記事『３位「ベッド・布団」、２位「庭・駐車場」…自宅の中で「転びやすい場所ランキング」１位はどこ？』より続く。

寒さとともに、転倒リスクも増していく

住み慣れたはずの自宅のあちこちに、転倒のリスクは潜んでいる。

2020年に消費者庁が発表した調査結果によると、65歳以上の転倒事故の50％近くが、自宅の中で起こっていて、第3位にベッド・布団がランクインした。

一般的にベッドよりも布団のほうが、転倒事故を招きやすいと言われる。布団は起き上がるときに脚力が必要なうえ、脳の血流が急に下半身に行くため、ふらつきやすくなるからだ。

「年齢が高くなるほど、ベッドよりも長年使い慣れた布団にこだわる人が多い印象です。布団はいざというときにつかめる場所がないので、大事故につながりやすいのですが……。

せめて、起き上がるときにつかんで体を支えられる、布団用の手すりを準備してほしいですね。ホームセンターなどに行けば6000円ほどで買えますし、置くだけですぐ使えます」（作業療法士の田坂麻紀子氏）

これから寒くなる季節は、階段にも注意したい。

「造りが古い家だと、階段一段が大きいうえに傾斜も急なので、ただでさえ転びやすい。そのうえ冬場は足元が冷えるため、厚手の靴下やスリッパを履くことが増えます。裸足よりも摩擦が小さくなって、転落してしまうわけです。

よく見られるのが、両手に荷物を持ったまま階段を降りようとして、滑って転がり落ちるケース。階段に手すりを取り付けている家は少なくないと思いますが、降りるときに使わなければ意味がありません」（前出の安村氏）

怖がり過ぎるのは「本末転倒」

同じく冬になると、リビングで転倒する可能性も高まる。

「リビングで転んでしまう典型例は、床に置いてあった新聞や座布団を踏んで滑るパターン。加えて冬場には、こたつのコードに引っかかったり、毛布に足を取られたりして転ぶことも増えます」（前出の田坂氏）

ただし、こういった転倒リスクを過剰に恐れて、立ち歩くのを控えるのも、それはそれで考え物だ。

「たしかに転んで大腿骨などを骨折すれば、寝たきりになりかねないですし、中には打ち所が悪くて死亡した例も見られます。

しかし転倒を恐れて家の中で動かないと、むしろ筋力が弱ってますます転びやすくなってしまう。それこそまさに、『本末転倒』でしょう」（前出の安村氏）

転びやすいポイントに手すりや滑り止めを取り付けるだけでも、転倒のリスクは大幅に軽減できる。「正しく怖がる」ことこそ、予期せぬ事故を防ぐ最良の策なのだ。

