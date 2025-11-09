DAIGO、サンタ役「ホッホッホー」に悪戦苦闘！映画『きかんしゃトーマス』最新作インタビュー映像解禁
2025年12月12日(金)公開の「きかんしゃトーマス」初のクリスマスムービー『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』でサンタクロース役を演じるDAIGOさんの最新インタビュー映像が解禁された。撮影の裏側や、電車好きの1歳息子とのエピソードなど、9月の発表時には語られなかった新たな一面が明らかに。
■サンタの声は意外と難しい？楽屋での秘密特訓
サンタ役で求められた「ホッホッホー」という笑い声。しかしDAIGOさんにとって、これは思いのほか手強い相手だったようだ。
「油断すると“ハ”に聞こえちゃうんですよ」と苦笑いを浮かべながら、実は楽屋で何度も練習していたことを初告白。子どもたちに本物のサンタクロースだと信じてもらえるよう、セリフの一つひとつにこだわりを持って臨んでいたという。その努力の甲斐あって、予告編で聴けるDAIGOサンタの声は、温かみと楽しさに満ちあふれている。
■電車大好き息子、パパの出演作に「ピクリとも動かず」
インタビューの中で特に印象的だったのが息子さんについての話題だ。「うちの子は、クルマや電車が大好き！」と目を細めるDAIGOさん。9年前に自身がライアン役で出演した『映画きかんしゃトーマス 探せ!!謎の海賊船と失われた宝物』を一緒に見た時は、いつも動き回る子どもがピクリとも動かず、トーマスに目が釘付けになっていたという。
■ トーマスが教えてくれる「みんなで力を合わせること」
DAIGOさんは、サンタクロースへ手紙を届けるため奮闘するトーマスたちの姿に、親として深く共感したという。
「とにかくすてきなクリスマスにするために、みんなで努力してがんばる姿が本当に楽しい。一つのことにみんなで力を合わせることの大切さを改めて感じました」
パーシーが涙ぐみながらも諦めない姿、それを支えるトーマスの優しさ。DAIGOさんが「グッときた」と語るこれらのシーンには、子どもだけでなく大人の心にも響くメッセージが込められている。
インタビューの最後、DAIGOさんは「クリスマスにぴったりの、最高の映画に仕上がっております。ぜひみなさん“電車”に乗って、映画館に足を運んでください！」と、トーマス愛あふれるメッセージを贈ってくれた。
インタビュー映像と最新予告編は、YouTubeのきかんしゃトーマスチャンネルで公開中。オリジナルクリスマスソング「だいだいだいすきクリスマス」も必聴だ。今年のクリスマスは、DAIGOサンタが登場する特別なトーマス映画で、親子の思い出を作ってみては？
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
