冬限定♡『フランスパン工房（こんがりショコラ味）』でご褒美スイーツ時間を

おやつカンパニーの人気シリーズ『フランスパン工房』から、冬季限定フレーバー「こんがりショコラ味」が登場します。自家製のフランスパンを薄くスライスし、チョコを練り込んで焼き上げた軽やかなチップスは、噛むほどに広がる香ばしいショコラの香りが魅力。2007年に発売された当初から人気を集めた“パンのお菓子化”が、さらに贅沢に進化。仕事や家事の合間、ほっと一息つきたい冬のご褒美タイムにぴったりです♡

パン職人仕込みのサクッと軽い食感



「フランスパン工房」は、自社工場で焼き上げた香り高いフランスパンをチップスにした“新感覚パンスナック”。

薄くスライスしたパンをプレスし、ノンフライで焼き上げることで、軽やかなのに満足感のある食感を実現しました。

小麦粉の風味と香ばしさをしっかり感じられるのに、ひと口サイズで食べやすいのも嬉しいポイント。忙しい毎日でも、上質なおやつ時間を楽しめます。

冬限定“こんがりショコラ味”で贅沢ひと休み



2025年11月3日（月）より全国発売される『フランスパン工房（こんがりショコラ味）』は、チョコを練り込んだパンをスライスして焼き上げた、冬だけの特別な味わい。

ほどよい甘さのシュガーとショコラの風味が絶妙にマッチし、パリッとした軽やかな食感と芳ばしい香りが口いっぱいに広がります。

ノンフライ製法だから、油っこくないのに満足感◎。47g入りで価格は税込173円前後と、手軽に楽しめるご褒美スイーツです。

朝食にもぴったり！日常に寄り添う味わい



『フランスパン工房』シリーズは、ベビースターラーメンに次ぐ新機軸として誕生。パン本来の風味を活かした軽やかな食感が、食事代わりにもぴったり。

特に女性から人気の「シュガーバター味」との食べ比べもおすすめです。自分へのご褒美としてはもちろん、家族や友人とのお茶時間にも華を添えてくれます。

冬のご褒美に、心まで温まる一枚を



『フランスパン工房（こんがりショコラ味）』は、寒い季節にぴったりの上品な甘さと香ばしさを楽しめる期間限定スナック。サクッと軽い食感と、パンの香りをそのまま閉じ込めた深い味わいが魅力です。

数量限定のため、気になる方は早めにチェックを♡小さな一枚が、頑張る自分へのご褒美や、心をほぐすひとときを優しく彩ってくれそうです。