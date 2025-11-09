ヒグチユウコ×高島屋コラボの“クリスマスキャンペーン”開催！ 「限定トートバッグ」も発売
高島屋は、11月12日（水）から、画家ヒグチユウコとコラボレーションした「HIGUCHI YUKO × 2025 Takashimaya Christmas」を、全国各店でスタートする。
【写真】深みのある赤がすてき！ 特別感たっぷりな「限定トートバッグ」
■ペーパーオーナメントの購入特典も
今回開催される「HIGUCHI YUKO × 2025 Takashimaya Christmas」は、ヒグチユウコが描いた特別なクリスマスの世界を用いた、幻想的なクリスマスキャンペーン。
本キャンペーンでは、深みのある赤に、かわいらしい猫の横顔と、1954年に登場した高島屋の初代のバラの包装紙にデザインされた“一輪のバラ”モチーフを施した「限定トートバッグ」が登場。店舗での購入は11月12日（水）〜11月24日（月・休）の期間に応募した人から事前抽選、オンラインストアは12月3日（水）10時00分から先着販売が実施され、いずれも対象はタカシマヤアプリ会員限定だ。
また、12月1日（月）から、各店の対象売場＆ブランドにて1回5500円（税込）以上の購入者に、ヒグチユウコデザインの「オリジナルペーパーオーナメント」をランダムでプレゼント。こちらは、タカシマヤのデビットカード、クレジットカード、タカシマヤ友の会、スゴ積み、タカシマヤアプリ会員が対象で、なくなり次第終了となる。
さらに、店頭での買い物客に先着で、バラに囲まれたサンタクロース姿の猫が描かれた「〈HIGUCHI YUKO× Takashimaya〉オリジナルショッピングバッグ」も用意。華やぐクリスマスシーズンに、ヒグチユウコの世界観を満喫できる。
