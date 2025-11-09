昭和45年8月、埼玉県戸田市で起きた一家四人殺害事件の捜査は、発生から2週間余りで重要容疑者を捜査線上に浮上させる。事件の約2カ月前に刑務所を出所したまま行方の分からない、被害者の実弟・T（34・当時＝以下同）――。埼玉県警捜査第一課は応援派遣の捜査員とともに、Tが潜伏していそうな東京・山谷の簡易旅館をしらみつぶしに当たるが、Tを発見できない。順調に行けそうなところで立ちはだかる捜査の壁。どうやって突き崩し、被疑者逮捕に至ったのか――。（全2回の第2回）

「打てば響く」

埼玉県警捜査第一課には、名物刑事に「元老」という称号を贈る習慣があったという。初代元老は一本気な性格。身内の人間が罪を犯しても、ためらわずに逮捕状を請求する。隣の東京・警視庁捜査第一課の名物刑事・平塚八兵衛氏と同じ「オオカミ刑事」だった。

「二代目元老は初代とは違い、鑑識を重用し“ブツに聞く捜査”を重視、近代犯罪捜査の基礎を作り上げました。三代目は徹底した現場主義で、聞き込みの名人としてならし、話術にたけていたといいます」（事件の担当捜査員を取材した元社会部記者）

その後も数名の元老が出たが、実はこの事件の捜査本部にも、後に「元老」候補となる警部補（43）が配置されていた。取り調べの巧みさで知られ、なにかと“やっかいな”被疑者から自供を引き出す技術に長けていた。その要諦はどこにあるのか……やはり現場百篇に尽きるという。現場を見ているからこそ、同じ場面を見た被疑者の心情に訴えることができる。そして常に「打てば響く」を調べの基本として意識している。

重要容疑者として浮上した被害者Aさん（40）の実弟、T（34）の行方はなかなかつかめなかった。だが、わずかな可能性にかけて、Aさんの実家を秘かに張り込む刑事がいた。彼らが特にマークしたのが母親だった。

「素行の悪いTだが、母親想いの面があり、よく電話をかけてくるらしい」

情報としては薄いものだが、そのわずかな可能性にかけ、捜査員は毎日実家への聞き込み、張り込みを継続していたのだ。そして、事件発生から16日となった昭和45年8月26日。

「午前中に電話が入ります。応対した母親の様子に違和感を抱いた捜査員が問いただすと最初、母親はTではないと否定しましたが、正直に話をして欲しいと説得すると、電話はTからと認めたのです」（前出・記者）

「お袋か？ Tだよ。働いているよ。心配するな」

「今、どこにいるんだい？」

「旅館に泊まっているんだ。明日、出張するから、蒲田の西口へ3〜4万持ってきてよ」

この情報は、すぐに東京都内の山谷地区を当たっていた捜査員に提報された。すぐに行くぞと飛びついた四人の捜査員――その中には例の警部補も含まれていた。

容疑者がいた！

四人の捜査員は京浜東北線蒲田駅に到着したが、駅の雑踏の中からTを発見するのは容易ではない。そこで駅前交番に出向き、駅周辺の簡易旅館の場所を聞いた。すると、西口と東口に一つずつ、特に西口の旅館は常に労働者が70名ぐらい宿泊しているという。



西口の旅館に出向いた。同行した蕨署の二人はかつてTを取り調べたことがあり、顔が割れているため、捜査第一課の係長（43）と警部補の二名が聞き込みを担当した。番頭は「いらっしゃいませ」と笑顔で出迎えたが、係長が「警察の者です。この男の人を探していまして……」とTの顔写真を見せると、途端に表情を曇らせた。

「いや、こんな人はいませんよ」

写真をのぞき込み、右手でかざしてすぐに突き返す――この動作で二人の刑事は“番頭は何か隠している”と直感した。警察の聞き込みに真剣に対応するなら、写真をじっくり見て、泊まっている70人の顔を思い出そうと時間をかけるはずである。もっとも、宿泊客の情報を刑事とはいえ、簡単にもらすような真似はしたくないという、番頭の気持ちも分からなくもない。

「すみません。今の写真は6年前の古いやつだから、ちょっと分かりにくいかもしれないね。こっちは新しい写真です。もう一度よく見てくださいよ」

警部補が、2年前に浅草警察署に逮捕された時のTの写真を見せた。一度は「いない」と言った番頭が前言を翻すには相当な理由がいる。だから言い訳できるきっかけを与えたのである。「私も老眼で、今、眼鏡をかけてよく見ますね」と言った番頭は続けて「そういえば、似ている人がいますね」。それは8月22日から2階の奥の部屋に泊まっている「石井」という男だった。

部屋を見せて欲しいと頼み、中に入ると1台のトランジスタラジオが捜査員の目に飛び込んできた。控えてあった製造番号は一致した。被害者Aさんの実家からなくなったラジオだ。「石井」は偽名で、T名義の原付免許証も確認できた。ようやくTの居場所を突き止めたのである。

あとはTの自供が得られるかどうか――時間は午後1時過ぎ。いつもだと、Tは午後8時に宿に戻るという。捜査員たちの張り込みが始まった。猛暑の中、労働者が多く泊まる旅館である。皆、服を脱ぎ、ステテコにランニングシャツ姿でTの帰りを待った。

そして午後7時50分、Tは旅館に戻ってきたのだった――。

密室の攻防

場面は連載第1回の冒頭に戻る。

「これから話を聞くけど、言いたくなければ何も言わなくてもいい」

と告げた後、捜査員たちはTを問いただした。

「なんで、俺たちが四人も来たか、わかっているよな？」

「思っていることを全部、話しちゃえよ」

何を聞いてもTはうつむいて黙っている。額から噴き出す汗を拭おうともしない。

「Tの人生は、刑務所とシャバの往復を繰り返しています。やったことの重大性から、死刑になることは熟知しており、ここであっさり罪を認めれば逮捕されることも分かっています。何より、異常な犯罪を平然とやってのけているだけに、“どうしてあんなことをしたんだ。被害者に申し訳ないと思わないのか”という、通常の理詰めの捜査は通用しないと、捜査員は考えたのです」（同・記者）

意を決した、一人の捜査員が静かに言った。

「なあTちゃん、義姉さんは色白でムッチリだな」

Tの口元に下卑た笑みが浮かんだ。その変化を、他の捜査員も見逃さなかった。

「Tちゃんよ、ボインでよかったんべ？」

Tはようやく顔を上げ、笑みを浮かべながら言った。

「そうだよ。おれ、思わずムラムラしちゃったよ」

〈蕨署捜査本部は二十六日夜、実弟を東京都大田区西蒲田の簡易旅館前で殺人の疑いで緊急逮捕した。（略）自供によると、犯行の動機は（Tが）五月二十六日青森刑務所を出てきてから、（Bさんと）関係をもとうと（Aさん宅を）二回訪れたが、冷たくあしらわれたため、八日夜、今夜こそ目的を果たそうとマキ割りを持って訪れ、四人を殺害したうえ（Bさんに）乱暴した〉（朝日新聞 昭和45年8月27日付）

動機はあとから

まず、四人の殺害手順や詳細を聴取したが、Tは最初にBさんを殺害していた。その理由は、こうである。

「ほかの人間を殺しているうちに逃げられたら、あとでやれなくなる」

さらに犯行後、現場に戻り、Bさんの太ももを切り取り、食べようと思っていたことなども自供した。刑務所に収監中、出所したらきれいな女性を殺して太ももを食べることを考えていたという。そのため、出所後に実家に立ち寄り、マサカリを盗み出していたのだった。

Tと捜査員たちは蒲田からタクシーに乗り、捜査本部のある蕨署を目指した。首都高速に入ったところで、Tは意外な事実を打ち明ける。それは「（今日）逮捕されなければ、3日後に狙いをつけていた戸田の民家を襲うつもりだった」というものだった。

「異常者による犯行に対する取り調べで大切なことは、“動機は一番、最後に聞くこと”だと言います。あたまから“どうしてこんなことをしたんだ”と詰問しても、なかなか口を割りません。同じ埼玉県警が手掛けた連続幼女誘拐殺人犯の宮崎勤死刑囚も、動機について調べが及んだのは最終段階だったそうです」（前出・記者）

昭和46年7月17日、浦和地裁（当時）の判決公判で「被告は生来の異常性格者であるが、犯行時の心神耗弱は認められない。犯行は極めて残虐で、もはや懲役刑では改善の余地がない」として死刑判決を受け、確定。その後、執行された。

＊杉田高光著『捜査一課の犯罪日誌』（東京法経学院出版）から一部を参考にしています。

