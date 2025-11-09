元警視庁警視の成智英雄氏は、著書『犯罪捜査記録 猟奇篇』（創人社）の中で、こう記している。

〈犯罪の蔭に性的問題が秘められているということは、千古不滅の原理に違いないが、それも近時は想像もつかない殺人が突発し、その捜査は証拠絶対主義という法律の壁にさいなやまされて難航を続け、迷宮入りが当然視される傾向さえうかがえる〉

それを克服するのは捜査指揮官の確率の高い推理であり、捜査員たちの汗と涙の集積だという。昭和の時代、刑事たちは靴底をすり減らして聞き込みを行い、情報をもとに検討を重ね、被疑者へたどり着いた。今回、紹介する事件は、埼玉県で起こった「一家四人殺し」。それも極めて異常な人格を持った犯人による凄惨な事件だった――。（全2回の第1回）

ステテコ姿の四人の刑事

トン、トン、トン――。

現場は血の海だった（写真はイメージ）

床を踏む音が、3回した。あらかじめ決めておいた合図だった。

「来たぞ！」

埼玉県警捜査第一課の警部補（当時43＝以下同）は、コンビを組む埼玉県警蕨警察署の巡査（40）とともに、待機していた二畳の部屋で身構えた。もう一組、同じく捜査第一課係長（43）と蕨署の巡査長（43）は、別の場所で待機している。容疑者T（34）が戻ってきたら、この四人で取り囲み、事情聴取をすることになっていた。

昭和45年8月26日、午後7時50分。東京都大田区の国鉄（当時）蒲田駅西口にほど近い、簡易旅館の2階である。

白い半そでの開襟シャツに黒いズボンをはいたTは、刑事たちが待ち受けているとも知らずに、廊下の真ん中を歩いてくる。

次の瞬間、前後に二人ずつの刑事が、Tを取り囲んだ。四人ともランニングシャツにステテコ姿である。前にTを取り調べたことがあり、面ぐれ（顔見知り）でもある蕨署の巡査長が、背後から声をかけた。

「おいTちゃん、しばらくだな」

いきなりステテコ姿の四人組に囲まれたTだが、こんなところに俺を知っている人なんかいないはず……Tは不思議な思いで声の方を向いた。巡査長の顔を見ると、ぎょっとした表情を見せた。もう一人、やはりTとは面ぐれの巡査が声をかける。

「Tちゃん、こっちへ来いよ」

それまで待機していた二畳間にTを入れると、彼を座らせ、取り囲むように捜査員も腰を下ろした。狭い二畳間だ。暑さと熱気で皆、汗びっしょりだった。Tは正座した両手を軽く握りしめて膝の上にのせている。額から首にかけて汗が滴りおちてくるが、拭おうともしない。捜査員がハンカチで拭いてやると、少しだけ頭を下げた。

勝負をかけた取り調べが始まった――。

凄惨な現場

事件が覚知されたのは16日前の8月10日、月曜日のことだった。

〈十日昼すぎ、埼玉県戸田市の新興住宅街で、一家四人がまき割りのような鈍器で頭などをメッタ打ちにされ血だらけになって死んでいた。蕨署は殺人事件として特別捜査本部を置き、凶器の発見につとめる一方、現場のふとんに残された足跡を手がかりに犯人の割出しにつとめている。いまのところ恨みによる単独犯の仕わざとの見方が強い〉（朝日新聞 昭和45年8月11日付）

被害者はAさん（40）と妻Bさん（37）、そして長男（12）と二男（8）の四人。夫婦と二男は1階六畳間に敷かれた布団の上で、長男は隣の三畳間のベッドの下で発見された。玄関は内側から鍵がかかっており、三畳間の窓は半開きになっていた。現場は、慣れているはずの刑事でも、思わず「これはひどい」と顔をそむける惨状だった。

「長く殺しの刑事をやったが、あんな現場は見たことがないと述懐していました。被害者の擬固した血液で、部屋の中は真っ赤に染まっていました。四人とも頭を割られており、頭蓋骨が骨折していることが一目でわかったそうです」（担当捜査員を取材した元社会部記者）

もう一つ、捜査員の目に焼き付いた光景――それはうつぶせの状態で発見されたBさんが、死後に性被害を受けた痕跡が明白だったことだった。

一家四人を惨殺――事案の重大性に、蕨警察署に設置された捜査本部には、県警本部から捜査第一課をはじめ鑑識課、隣接する浦和・川口・朝霞の各警察署から派遣された捜査員も加わった。現場は17号国道新大宮バイパスから200メートルほど入った新興住宅地で、夜になると、人通りはほとんどない。

捜査本部では被害者および現場周辺の聞き込みを行い、目撃者捜しを進めるとともに、埼玉県警察機動隊から1個小隊（37名）の応援を求め、現場を中心に捜索を実施した。最優先すべきは凶器の発見である。

〈埼玉県戸田市の一家四人殺しの蕨署捜査本部は十一日（略）午後二時半、近くを流れるドブ川で長さ1メートルのまき割りを見つけた〉（朝日新聞 昭和45年8月12日付）

発見されたのは、マサカリだった。川に沈んでいたものの、錆びてはいないことから、捨てて間がないものと推定された。柄の長さ約1メートル、刃渡り5センチ、刃体は20センチで、被害者の傷跡と一致していた。ただ、水中にあったため鮮明な血痕は残っておらず、指紋検出も難しそうだった（後の鑑定で、血液反応はあったものの血液型の特定までは至らなかった）。

その後の捜査で、このマサカリは現場からさほど遠くない、Aさんの実家にあったものであることが判明する。

浮かび上がる容疑者

「初動捜査で得られた基礎情報を検討した結果、捜査本部では容疑者は1本（単独犯）であると判断しました。また、現場は最寄りの駅からは離れた住宅地であることから土地カンがあり、被害者の実家から凶器を持ち出していることから、被害者と何らかの関係がある敷カンもある。また、Bさんの体内に残された体液の鑑定から、容疑者はB型。死後に暴行していることから、異常性格の持ち主である可能性が高いと判断し、所要の捜査方針を立てたのです」（前出・記者）

そこで、地元の変質者、素行不良者、過去に同種犯罪の前歴のある者などがリストアップされ、つぶしの捜査が行われたが、捜査線上に有力容疑者が浮上してこなかった。一方、被害者関係の捜査では、家族や親せき縁者などが再捜査された。対象者にとっては気分のいいものではないが、重要凶悪事件ともなれば、警察はどこまでも調べなければならない。

この家族捜査の過程で、Aさんの実家から新品のトランジスタラジオ1台が無くなっていたことが分かった。保証書があり、製造番号が判明した。すぐに近隣はもちろん、東京、千葉、神奈川各県の質屋へ捜査員が飛んだが、質入れされた形跡はなかった。

そんな中、家族の中で唯一、連絡が取れなくなっているのがAさんの弟、Tだった。

Tは空き巣、かっぱらい、干物盗、自転車盗などの犯歴があり、最後の逮捕は事件の二年前、昭和43年7月13日、自転車を盗んだことで警視庁浅草署に逮捕され、青森刑務所に収監された。事件の2カ月半ほど前の45年5月26日に出所したが、その後の足取りがわかっていない。Tが盗みの常習であることは犯歴から明白だが、実の兄（Aさん）の家族全員をマサカリで惨殺し、義姉（Bさん）にあんな無残なことまでするのかどうか……。

「自転車泥棒とか下着泥棒のような単純な窃盗しかやりません。殺しなんて大きな事件はできないと思います」

かつてTを取り調べたことがあり、捜査本部に詰めていた蕨署の巡査長は、捜査会議でこう述べた。

「しかし、その後の捜査で、Tは出所後の6月、東京・吉原に出向いて店の女性の下腹部にかみついていたことが分かりました。また、何度も女性の下着を盗んでいること、さらに被害者家族と一緒に実家に住んでいた頃に夜中にBさんの布団に潜り込もうとしたことが判明します。累犯前科者から有力容疑者が浮かばないので、Tに捜査が集中するのは時間の問題でした」（前出・記者）

実家に寄り付かないのであれば、簡易旅館を転々として、東京都内で働いているのではないか――捜査の主力は当時、360軒もの簡易旅館があり、1万2000人の労働者が泊まっていると言われた東京・山谷地区に向けられた。



埼玉県警の捜査員が驚いたのは、山谷地区を管轄する警視庁捜査員の姿だった。白のダボシャツに雪駄履き、作業着に地下足袋と、制服やスーツではなく、完全に地域に溶け込んでいる。埼玉県警の捜査員も同様に、髭もそらず作業着を着て、Tの顔写真を懐に、聞き込みや検索を進めた。

だが、Tの姿はなかった――。

