相田翔子、寒い季節にぴったり“我が家の定番料理”を披露「心も身体も温まりそう」
俳優・歌手の相田翔子（55）が8日、自身のブログを更新。寒くなる時期にぴったりな、具材たっぷり「我が家の定番料理」を紹介した。
【写真】「我が家の定番料理」など相田翔子の手料理並ぶ食卓ショット
相田は「先日、今シーズン初めてマフラーをしました」と書き出し、「この季節に作りたくなる我が家の定番料理」と、ごろっと大きめの具材がたっぷり入った「生姜とお野菜たっぷりの肉団子春雨スープ」を披露。焼かれたししゃもとサラダも添えられており、栄養たっぷりな手料理が並ぶ食卓の様子が写し出されている。
投稿には「皆様のお住まいの地域もかなり寒くなってきている所もあるでしょうね あたたかくしてお過ごし下さいね」とファンを気遣うメッセージを添えた。
この投稿には「うまそ〜！」「心も身体も温まりそうです」「きちんとバランスが取れてますね」などのコメントが寄せられている。
