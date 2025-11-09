東大出身のタレント、クイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が8日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。今年の新語・流行語大賞のノミネート語から1つ選ばれる大賞候補を予想した。

安住紳一郎アナが「新語・流行語大賞30語が発表になったということで、1年を振り返る言葉の数々ということですよね」と一覧のフリップを提示。その中から1つ選ばれる大賞の予想を求められると、伊沢は、直前に弁護士の菊間千乃氏が本命候補とした「ミャクミャク」にかぶせて本命の「○」印を打ち、「ニュースで全然話題にならなかったですけど、話題にならないぐらい流行ったということでミャクミャク、優勝候補筆頭なんじゃないかな」と説明した。

対抗の「△」は「物価高」に打ち「よく（ワードを）聞いた」と補足。さらに「選挙の時にはね、今回選挙関連は意外と少ないんですけど、『オールドメディア』はかなり聞いた単語。あんまり定義がちゃんとしないんだけど、聞いた単語だな、という感じがしますね」と、2つめの対抗の印を打ちながら私見を語った。

伊沢は今回のノミネート語について「例年あったスポーツが1個もないんですよね。去年がオリンピックイヤーだった、みたいなこともあるんでしょうけど、逆にカルチャー系というか、流行った商品みたいなのが特に後半戦めちゃありますよね。麻辣湯（マーラータン）、薬膳、ラブブ、リカバリーウェア。物価高の一方で、消費の方は、結構いろいろ買っているのかな、というのもあったりして面白いですよね」と分析した。

