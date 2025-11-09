「強いメンタリティ」でルヴァン杯での悲劇を払拭した柏、ラスト2試合勝ち点1差で首位・鹿島に迫る
[11.8 J1第36節 柏 1-0 名古屋 三協F柏]
優勝争いに食らいついた。2時間前にキックオフを迎えていた、勝ち点67で首位に立つ鹿島がしっかりと勝ち点を70にのばしたなかで、2位の柏レイソルもまた名古屋を下して、勝ち点を69に積み上げた。
じつは「鹿島勝利」のプレッシャーを、柏の選手たちが感じていたわけではない。MF小西雄大は試合後に鹿島の結果を知ったといい、DF馬場晴也はハーフタイムに電光掲示板に表示される他会場の結果を見ようとしたところFW小泉佳穂にたしなめられたという。そこには、自分たちがコントロールできるのは自分たちだけ、というリカルド・ロドリゲス監督の哲学が作用していたようだ。
「今週1週間、選手たちに伝えてきたのは、我々自身がコントロールできるものにフォーカスしよう。我々がコントロールできない、例えば、他の試合の内容、結果に関しては、我々が何も影響を及ぼすことができないのだから、そこにフォーカスするのではなく、我々がフォーカスでコントロールできるもの、1人1人のパフォーマンス、そしてチームとしてのパフォーマンス、そこにフォーカスして、そこにエネルギーを注ごうというメッセージを伝えてきましたし、それをしっかりと選手たちはやってくれたからこそ、勝ち点3を取れたと思います」(リカルド監督)
1週間前ーー、公式戦3連勝、その3試合で11得点1失点と勢いをもって臨んだ1日のルヴァン杯決勝。12年ぶりのタイトルを目指した柏だが、ロングスローから2失点、直接FKから1失点、と広島にセットプレーから3ゴールを許し、1-3で苦杯をなめた。
そして迎えた名古屋戦。小泉が「いつもよりした」というセットプレーの練習でも、変化は見られた。名古屋戦でもMF野上結貴がロングスローを投じてきたが、広島戦での教訓を経て、GK小島亨介の前に立つ相手選手に対し、柏の選手が厳しいマークで安易にポジショニングさせないような姿を見せていた。
衝撃的なルヴァン杯決勝での敗戦を経ても「自分たちのアイデンティティを失うみたいなことは全くなかった」という小泉は、独自の目線で柏のブレない強さを分析する。
「レイソルのクラブカラーな気がするんですけど、いる選手たちが実直にやるべきことをやり続けられる人が多い。それが練習の雰囲気のよさにつながっているし、今日の試合の我慢比べにつながっているなと。クラブカラーなのかな。そこは素晴らしい」
引き分け以下でも優勝が遠のくラスト3試合、まずは1勝を手にした柏。「選手たちは強いメンタリティを持っていることも証明してくれた1週間だった」と指揮官は讃えた。
(取材・文 奥山典幸)
