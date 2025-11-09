種類豊富なお酢の世界！　実飲調査で出合った“個性派”こだわり酢8選

全国にはこだわりの「酢」が豊富にあります。＜米酢＞＜黒酢＞柑橘酢などの＜その他＞まで“飲んで”厳選。その中から今回は柑橘酢など＜その他＞の酢をご紹介します。気になる1本に出合えますよう！

【個性的な酢】

副材料の個性をぎゅっと閉じ込めた味わい豊かな楽しい酢。

【果実酢】『りんご酢』648円／300ml＠太田酢店（福島県）

福島県産りんご「スターキング」を皮ごと、地下水と共にりんご酒にし、発酵後1年熟成。素朴ながらもフルーティーなりんごの香りに感動。「お酢が苦手な方こそ試してほしい」という思いのもと造られている。

【オススメ】

スパイス入りピクルスにするなど特別な逸品に。夏野菜の甘みとも合う。

［店名］『太田酢店』

［住所］福島県須賀川市大桑原字若林4-2

［電話］0248-72-0599

［HP］https://www.ota-suten.com/

【穀物酢】『紅芋酢』756円／120ml＠飯尾醸造（京都府）

鮮やかな紅色は、抗酸化作用のあるポリフェノールを多く含む紅芋によるもの。手作業で仕込んで生まれた酢には、豊かな芋の香りが広がる。酸味と穏やかな甘みが調和したクセになる逸品。

【オススメ】

大根を漬けて紅色に染めたり、風味を活かして蜂蜜と炭酸割りにしても美味。

［店名］『飯尾醸造』

［住所］京都府宮津市小田宿野373

［電話］0772-25-0015

［HP］https://iio-jozo.co.jp/

【果実酢】『＆vinegarマイヤーレモン（無糖）』805円／70ml＠MIKURA Vinegary（三重県）

三重県御浜町の名産品「マイヤーレモン」を木桶醸造の黒酢と赤酢でブレンド。品よく香るレモンの香りは料理のアクセントにぴったり。ブレンドされたお酢も味わい深く、様々な料理になじむ。

【オススメ】

鶏のバターソテーや、カプレーゼにマッチ。ポン酢代わりとしても◎

［店名］『MIKURA Vinegary』

［住所］三重県南牟婁郡御浜町阿田和2266

［電話］0598-67-9390

［HP］https://mikurasu.jp/

【果実酢】こだわりの逸品は料理にひとかけでグッとおいしさUP『明治44年創業伝統の技・橙酢』2592円／1800ml＠生創（ふそう）石丸（香川県）

橙（だいだい）の香りと旨み、キレのよい酸味。そのフレッシュさに驚く。四国産の原種に近い品種の酢橙（すだいだい）・本橙を完熟した状態で収穫し、渋みが出ないよう1個ずつ丁寧に圧搾している。

【オススメ】

しゃぶしゃぶのタレやそのまま鍋のダシにしたり、炭酸割りでも。白身魚も相性良し。

［店名］『生創（ふそう）石丸』

［住所］香川県高松市香南町岡199

［電話］087-879-1403

［HP］https://1403.stores.jp

【果実酢】『熟成ワインビネガー白』637円／150ml＠アサヤ食品（山梨県）

山梨県産の規格外ブドウ約15品種を、果実の重みでやさしく搾ってワインにし、酢酸発酵の後5年熟成。余韻の長さと複雑な味わいを感じる。肉料理や煮込みには「熟成ワインビネガー赤」もぜひ。

【オススメ】

60年前から続くロングセラー。やさしい味わいで和食にも合うワインビネガー。

［店名］『アサヤ食品』

［住所］山梨県山梨市万力1479

［電話］0553-22-0865

［HP］https://asayavinegar.stores.jp

【ポン酢】『塩ポン酢』540円／360ml＠とば屋酢店（福井県）

果肉ごと搾り粗漉しした柚子とすだちの香りが食欲をそそる。若狭湾の釜焚き塩、壺でじっくり発酵させた米酢、さらにダシをブレンドしている。ほどよい塩味が、合わせた素材の旨みを引き出してくれる。

【オススメ】

炒め物や揚げ物にかければサッパリ。1本でドレッシング代わりとしても。

［店名］『とば屋酢店』

［住所］福井県小浜市東市場34-6-2

［電話］0770-56-1514

［HP］https://www.tobaya.com

「赤酢」ってどんなお酢？

江戸時代後期、『ミツカン』の創業者が酒造りで余った酒粕を酢酸発酵させたのが起源。独特の褐色は約1年酒粕を熟成させることで生まれる。味わいは米酢や黒酢と比べてまろやかで旨み成分が多く、ふくよかな香りも楽しめる。

米と混ぜ合わせると冷えてもふっくらすることから、江戸前寿司のシャリに使われることが多い。酢飯に限らずサラダや煮物など幅広く使え、料理の味がグッと味わい深くなる。

【赤酢】『佐賀の赤酢5蔵セット』各756円／各72ml＠サガ・ビネガー

［店名］『サガ・ビネガー』

［住所］佐賀県佐賀市嘉瀬町1969-3

［電話］0952-23-6263

［HP］https://sagavinegar.co.jp

【赤酢】『赤酢』1188円／300ml＠丸正酢醸造元

［店名］『丸正酢醸造元』

［住所］和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満271

［電話］0735-52-0038

［HP］https://www.marusho-vinegar.jp

撮影／西崎進也、取材／芦谷日菜乃

2025年9月号

