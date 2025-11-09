元大阪府知事で弁護士・橋下徹氏（56）が9日放送のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演。高市早苗首相の「午前3時の勉強会」についてコメントした。

高市首相は7日午前9時から行われる就任後初の衆院予算委員会に万全の態勢で臨むため、夜明け前の午前3時から公邸での勉強会を設定。8人の秘書官と約3時間、答弁準備を行った。予算委で未明の勉強会について質問されると「まだ役所の方も質問がとれてなくて答弁書も全くできていないという状況だった」と説明し、「秘書官やSP（警護官）、運転手には迷惑をかけた」と謝罪もした。

この件について、橋下氏は「高市さん、凄い勉強されていて、自分の持論があるので、国会論戦でも自信持ってやってますよね」と評価した。

その上で「物凄い勉強家だと思うんですよ。だから、こういう（午前）3時からの勉強っていうのも物凄い熱意は伝わってきますが、ただこれは国会システムがあまりにも非生産的、前近代的」とバッサリ。「こんな日本で一番非生産的な組織で、日本の生産性を考えるなんて、もうブラックジョークだと思いますから」と見解を示した。